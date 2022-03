Pronostico Vitesse-Roma, 10-03-2022, andata ottavi UEFA Europa Conference League

Si chiude la settimana delle competizioni UEFA con il Giovedì che vede di scena le due coppe ‘minori’ ma sempre con promesse di grandi emozioni.

Giovedì 10-03-2022, la Roma di Mourinho va a far visita al “GerleDome” di Arnhem agli olandesi del Vitesse per la gara di andata degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League, la nuova competizione europea.

Per i giallorossi la grande occasione di dare uno scossone decisivo ad una stagione sin qui instabile in patria, con un prosieguo europeo che sarebbe intrigante.

Stando attenti a non sottovalutare l’impegno contro un avversario tosto e duro come gli olandesi, capaci di superare il durissimo girone G, con due formazioni che sono due big considerando il livello della competizione, come Rennes e Tottenham.

Pronostico e migliori quote Vitesse-Roma.

Per formulare un pronostico per questo match si tenga conto di fattori come il gioco degli olandesi, un gioco proverbialmente votato alla fisicità e all’offensivismo – è risaputo che in Eredivisie si segna tanto.

Giallorossi che ribattono con un offensivismo più ‘mourinhiano’, importato al contropiede, alle ripartenze, oltre che ai fraseggi e alla ricerca della profondità.

Il tasso tecnico della Roma è presumibilmente più elevato, ma basterà ?

I bookmakers danno naturalmente i giallorossi per favoriti, con il segno 2 che ha come quota massima l’1.95 di “William Hill”, mentre per il segno 1 abbiamo addirittura il 4.25 di Snai.

Possibile che quindi i giallorossi possano spuntarla con il maggior tasso tecnico ma con una prova di forza notevole da parte degli olandesi, che daranno probabilmente filo da torcere.

GG a 1.73, combo X2+GG a 2.10, combo 2+Ov2.5 a 2.75, vittoria giallorossa con un gol di scarto a 3.75, per i fanatici del risultato esatto l’1-2 giallorosso a 8.20, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Vitesse-Roma.

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

Precedenti e statistiche Vitesse-Roma.

E’ una sfida totalmente inedita.

Tuttavia entrambe hanno precedenti con avversarie della rispettiva nazione opposta.

Per i giallorossi 8 precedenti contro formazioni olandesi, con perfetto equilibrio, 3 vittorie a testa e 2 pari, 9 gol fatti e 8 subiti.

Perfetto equilibrio anche nelle sfide in Olanda, che sono ad oggi 4, equamente suddivise fra vittorie e sconfitte, perciò mai un pareggio nei Paesi Bassi per la Roma.

Si comincia con il 26 Novembre 1969, gara di ritorno del secondo turno, insomma degli ottavi di finale della Coppa delle Coppe, giallorossi sconfitti 1-0 in casa del PSV, gol di Van Der Kuylen su rigore al 68′, che pareggiò l’1-0 dell’andata firmato Capello, giallorossi vincenti poi con il lancio della moneta !

10 Dicembre 2002, fase a gironi della UEFA Champions League, con Capello in panchina, Roma sconfitta in casa dell’Ajax per 2-1, in gol l’allora 20enne Zlatan Ibrahimovic e la leggenda Jari Litmanen, prima del definitivo gol di Gabriel Omar Batistuta per la bandiera romanista.

Dopo di che solo vittorie, perciò Roma reduce da 2 vittorie di fila in Olanda.

26 Febbraio 2015, Sedicesimi di Europa League, gara di ritorno, 1-2 in casa del Feyenoord, Ljajic e Gervinho vanificarono il momentaneo pari di Manu, vittoria che sancì il passaggio del turno in virtù del pari 1-1 dell’andata all’Olimpico.

Ultima trasferta olandese per la Roma lo scorso 8 Aprile 2021, insomma quasi un anno fa, andata dei quarti di finale di Europa League, i giallorossi di Fonseca espugnarono 1-2 il campo ancora dell’Ajax, Lorenzo Pellegrini e Ibanez risposero al vantaggio dei Lancieri con Klaassen.

Vitesse che dal canto suo ha 6 precedenti contro italiane, con una sola vittoria, 3 pari e 2 sconfitte, 5 gol fatti e 7 subiti.

Perfetto equilibrio nelle 3 sfide casalinghe contro formazioni nostrane per il Vitesse, 1 vittoria, 1 pari, 1 sconfitta.

La vittoria subito alla prima sfida in assoluto contro una italiana nella storia del club, 13 Settembre 1994, andata del 1° turno della Coppa UEFA 1994/95, vittoria 1-0 in casa contro l’allora astro nascente Parma, decise Gilhaus.

Il pari arrivato nella sfida successiva in casa contro italiane, il 9 Novembre 2000, ritorno del 2° turno sempre della UEFA Cup, 1-1 contro l’Inter, vantaggio olandese con Peeters al 15′, all’80’ il pari di Simic che sancì l’eliminazione degli olandesi dopo lo 0-0 dell’andata a San Siro – ancora ovviamente valeva la regola dei gol in trasferta.

Perciò Vitesse sconfitto nella sua ultima sfida casalinga contro un’italiana.

Fase a gironi dell’Europa League, Giovedì 14 Settembre 2017, Parolo, Immobile e Murgia sancirono il 2-3 della Lazio, Matavz e Linnsen in gol per gli olandesi.

Migliori Bookmakers AAMS