Pronostico Spagna-Belgio: Quote Quarti Mondiali 2026, Formazioni e Consigli Scommesse

Mondiali 2026 - Stadiosport.it

Venerdì 10 luglio 2026, sul prestigioso palcoscenico del Los Angeles Stadium in California, va in scena Spagna-Belgio, uno dei quarti di finale più affascinanti e attesi della Coppa del Mondo 2026.

La nazionale guidata dalle giocate di Lamine Yamal affronta i Diavoli Rossi in una sfida da dentro o fuori. La Spagna arriva a questo appuntamento con un rullino di marcia impressionante, mentre il Belgio punta sul suo mix di talento offensivo per firmare l’impresa della competizione.

Di seguito trovi lo studio approfondito della partita, il confronto delle quote e le migliori opzioni di giocata consigliate dai nostri esperti.

Lo Stato di Forma e le Statistiche Chiave

Le due squadre si presentano a questo scontro con numeri significativi che tracciano un quadro tattico molto chiaro per i mercati delle scommesse:

La muraglia spagnola: La Roja ha mostrato una solidità difensiva fantascientifica, non subendo nemmeno un gol in sei partite consecutive della competizione mondiale. Nelle ultime cinque gare ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio.

La Roja ha mostrato una solidità difensiva fantascientifica, non subendo in sei partite consecutive della competizione mondiale. Nelle ultime cinque gare ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio. La trazione offensiva del Belgio: I Diavoli Rossi viaggiano a una media realizzativa straordinaria di 2,6 gol a partita in questa stagione mondiale. Tuttavia, concedono qualcosa dietro: hanno subito gol nell’80% delle gare disputate.

I Diavoli Rossi viaggiano a una media realizzativa straordinaria di in questa stagione mondiale. Tuttavia, concedono qualcosa dietro: hanno subito gol nell’80% delle gare disputate. Precedenti ed individualità: Gli scontri diretti storici sorridono alla Spagna. Per le Furie Rosse il bomber principe è Mikel Oyarzabal (già a quota 4 reti nel torneo), mentre il Belgio risponde con Romelu Lukaku (3 reti da subentrante) e un Leandro Trossard in forma smagliante (17 occasioni create).

Comparazione Quote 1X2 (Tempi Regolamentari)

I principali operatori di scommesse italiani vedono la Spagna nettamente favorita per il passaggio del turno nei 90 minuti:

Bookmaker Vittoria Spagna (1) Pareggio (X) Vittoria Belgio (2) Eurobet 1.65 4.00 5.25 Betsson 1.65 4.10 5.00 GoldBet 1.63 3.95 5.40 Sisal 1.62 3.75 5.50

(Quote rilevate l’8-9 luglio 2026. Soggette a variazioni. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica).

Le Probabili Formazioni a Los Angeles

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con assenze e ballottaggi pesanti, in particolare il Belgio a centrocampo.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala; Bakayoko, De Bruyne, Doku; Lukaku.

⚠️ Nota infermeria: Il Belgio dovrà fare a meno del mediano Amadou Onana, fuori dai giochi a causa della rottura del legamento crociato.

Sulla base dei dati analizzati e dello stato di forma delle compagini, la nostra redazione propone tre mercati di valore:

Pronostico Principale: Segno 1 (Vittoria Spagna) @ 1.65

La superiorità tecnica, la maturità nel palleggio e, soprattutto, l’assenza di Onana nel centrocampo belga ci spingono a dare fiducia alla selezione spagnola nei tempi regolamentari. L’inviolabilità difensiva della Roja potrebbe fare la differenza in una partita bloccata.

Pronostico Alternativo: Goal (Entrambe le squadre segnano) @ 1.72

Il potenziale d’attacco del Belgio in contropiede (con Doku, De Bruyne e Lukaku) è tra i migliori al mondo. Se c’è una squadra capace di interrompere il clean-sheet della Spagna, quella è proprio il Belgio guidato da Rudi Garcia.

Il Risultato Esatto: 2-1 Spagna @ 7.50

Un match equilibrato dove la Spagna manterrà verosimilmente il controllo del possesso palla, ma la vivacità del Belgio potrebbe regalare gol e spettacolo ad alta quota.

Disclaimer: Questa analisi è redatta a puro titolo informativo e statistico. Non garantisce vincite e non rappresenta un invito all’azzardo. Gioca responsabilmente.