Pronostico Roma-Milan 11° Giornata Serie A 31-10-2021

Pronostico e migliori quote di Roma Milan, posticipo dell’11° Giornata di Serie A domenica 31 Ottobre ore 20:45

La Domenica dell’11 Giornata di Serie a si chiude con un grande spettacolo, allo Stadio Olimpico la Roma di Mourinho ospita il Milan di Stefano Pioli.

Giallorossi reduci dalla vittoria di misura a Cagliari che ha interrotto una striscia di 3 gare consecutive senza vittorie in stagione, fin qui un record nell’Era Mourinho.

In Sardegna il colpo di testa di Roger Ibanez e il magistrale calcio piazzato del capitano e ormai beniamino Lorenzo Pellegrini avevano sancito la rimonta giallorossa dopo l’iniziale quanto inaspettato vantaggio sardo di Leonardo Pavoletti.

Rossoneri dal canto loro lanciatissimi in una corsa scudetto che li vede appaiati in vetta alla classifica allo strepitoso Napoli di Luciano Spalletti a quota 28 punti.

Milan che ha un cammino quasi impeccabile in campionato e nelle prime 10 giornate ha vinto tutte le partite a parte il pareggio a Torino contro la Juventus.

I rossoneri vengono da 5 vittorie di fila in campionato.

L’ultima di misura nel turno infrasettimanale contro il sorprendente Torino di Ivan Juric, gol partita del grande acquisto Olivier Giroud a sancire il definitivo 1-0.

Pronostico e migliori quote di Roma – Milan:

Seppure allo stato attuale i rossoneri sembrino messi meglio, perché più in forma sul piano fisico e mentale e per la maggiore continuità rispetto ai giallorossi, i bookmakers danno questi ultimi per favoriti.

La quota più alta per il segno 1 è il 2.35, proposto da diverse agenzie, sia Goldbet, che Sisal.it che William Hill, contro il 3.1 per il segno 2 fornito da Betway.

Questa tendenza dei bookmakers può essere dovuta alla considerazione del fattore ambientale, alla voglia di riscatto dei giallorossi, al fatto che Mourinho potrebbe preparare la partita studiando minuziosamente l’avversario, come suo solito.

Certo, un altro dei limiti di questa Roma sono gli scontri diretti, finora persi entrambi dai giallorossi, il Derby contro la Lazio di Sarri e la sfida contro la Juventus.

Allo stato attuale dei fatti, con una Roma più organizzata e un Milan plausibilmente schiacciato dagli eccessivi carichi di lavoro – con la UEFA Champions League che incombe, con il Porto che arriverà a San Siro, ma con possibilità scarse di superare il girone, viste le 3 sconfitte nelle prime altrettante partite – possiamo presupporre che i giallorossi riescano a stoppare la corsa rossonera.

Ma solo nel senso di un pareggio con gol, cosa che attualmente sembra l’ipotesi più plausibile. X+Gol quotato a 4.10 da “Eurobet”.

Entrambe potrebbero giocare quindi votate all’attacco, possibile quindi la combo X+Over 3.5, 9.80 la quota sempre su Eurobet.

Per chi vuol rischiare un risultato esatto, non male o l’1-1, a 6.20, o il 2-2, che paga 11 volte la posta.

Probabili formazioni Roma-Milan:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic

Precedenti e statistiche Roma-Milan:

I precedenti all’Olimpico sono 83, con i rossoneri in leggero vantaggio, 28 vittorie contro le 25 dei giallorossi, i pareggi sono 30 tondi tondi, e una particolarità: pari reti, 91 a testa !

Roma che non batte il Milan da poco più di 2 anni, precisamente da Domenica 27 Ottobre 2019, 2-1 per i giallorossi allora guidati da Paolo Fonseca sui rossoneri di Pioli, Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo i marcatori romanisti, Theo Hernandez aveva riacceso le speranze milaniste con il momentaneo 1-1.

Stesso risultato il 2-1 anche dell’ultima vittoria rossonera, arrivata proprio nell’ultimo precedente all’Olimpico, datato Domenica 28 Febbraio 2021, lo scorso campionato, 1-2 con le reti di Franck Kessié e Ante Rebic, in mezzo momentaneo pari giallorosso con Jordan Veretout.

L’ultimo pareggio risale a Domenica 3 Febbraio 2019, pari 1-1 fra la Roma di Eusebio Di Francesco – poi esonerato e rimpiazzato da Claudio Ranieri – e il Milan di Gennaro Gattuso, al vantaggio dell’allora astro nascente Krzysztof Piatek rispose a inizio ripresa Nicolò Zaniolo.

