Pronostico Roma – Lazio, 06-11-2022, 13^ giornata Serie A

Pronostico e migliori quote Roma Lazio, posticipo pomeridiano della 13^ giornata di Serie A Domenica 6 Novembre ore 18

Una Domenica di Serie A che terrà tutti gli appassionati di calcio incollati allo schermo.

Ore 18 del 06-11-2022, per la 13^ giornata di Serie A, la stracittadina Roma-Lazio.

Il Derby Capitale, la sfida che unisce, divide, in ogni caso manda in subbuglio la nostra meravigliosa Caput Mundi.

Una supersfida che arriva in un momento molto particolare, con stati d’animo diametralmente opposti per le due contendenti.

Giallorossi di Mourinho che, dopo la sconfitta contro il Napoli, hanno rialzato la testa, infilando 3 vittorie consecutive, due delle quali in Europa League, valse il primato nel girone e conseguente qualificazione agli ottavi della competizione.

La gara decisiva Giovedì 3 Novembre all’Olimpico, vittoria in rimonta 3-1 contro i temibili bulgari del Ludogorets, con la doppietta su rigore di Lorenzo Pellegrini e la bella azione personale con tanto di gol del redivivo Nicolò Zaniolo.

Biancocelesti di contro invece reduci da un momento non semplice, con 2 sconfitte consecutive.

Dopo il clamoroso 1-3 in rimonta in casa contro la Salernitana nell’ultima di campionato, è arrivata anche la sconfitta in casa del Feyenoord per 1-0, che ha sancito la retrocessione della squadra di Maurizio Sarri agli spareggi di Europa League.

Da un lato quindi un momento di serenità ed entusiasmo, dall’altro invece una situazione tesa e nervosa.

Come finirà ?

Panoramica esterna dell’Olimpico

Pronostico e migliori quote Roma-Lazio.

Come per tutti i big match è un pronostico complicato.

E per i derby è peggio ancora.

Perché, forse banalmente, ma proverbialmente, si sa, i derby sono gare a sé, spesso neanche tanto di interpretazione legata ai valori tecnici sul campo, ma a tante altre variabili.

Perché in un derby spesso e volentieri i valori tecnici si livellano, se non si annullano direttamente.

La banda di Mourinho, come detto, attraversao un buon momento, anche con un certo entusiasmo, con un gioco che forse finalmente inizia a essere specchio della volontà mourinhana.

Un gioco offensivo, aggressivo, e una manovra molto ordinata.

Contro invece una Lazio che, sul modello sarriano, sa essere sfrontata sul piano offensivo, ma decisamente poco quadrata sul piano tattico.

I bookmakers danno i giallorossi per favoriti.

Segno 1 che ha come quota massima il 2.05 di “Eurobet”, contro il quasi doppio 3.8 per il segno 2 fornito da “Goldbet”.

Una cosa la si potrebbe dare per certa: sarà battaglia super combattuta, con entrambe le squadre che, non avendo niente da perdere, potranno provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il GG è a 1.73, il pari con gol a 4.50, perché non aspettarsi per quanto detto anche tanti gol, la combo pari + Over3.5 quotato addirittura a 13, quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni Roma-Lazio.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini; Abraham, Zaniolo. All.: Mourinho.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Precedenti e statistiche Roma-Lazio.

194 i precedenti derby capitali in assoluto, contando cioè sia le competizioni ufficiali che quelle non ufficiali, magari estinte, amichevoli annesse e connesse.

Giallorossi in buon vantaggio, con 73 vittorie, contro le 55 biancocelesti, 66 pareggi.

Le sfide ufficiali sono invece 178, ancora vantaggio giallorosso, con ben 67 vittorie, contro le 48 biancocelesti, 63 pari.

Restringendo ancora il campo, le sfide di campionato sono 158, 57 vittorie romaniste, 41 vittorie laziali, 60 pareggi.

Lazio ad un passo dai 200 gol segnati in derby nella sua storia, contando anche quelli non ufficiali.

Traguardo invece raggiunto dalla Roma nelle sfide di campionato.

Mourinho e Sarri, entrambi arrivati sulle rispettive panchine solo nella passata stagione, si son divisi le sfide lo scorso campionato.

All’andata, Domenica 26 Settembre 2021, per entrambi tecnici era il primo derby romano, strepitosa partita, terminata con la vittoria laziale 3-2, reti di Milinkovic Savic, dell’ex di turno Pedro – il primo giocatore della storia ad essere andato a segno in due derby cittadini consecutivi con entrambe le maglie, record molto particolare – e Felipe Anderson, Ibanez e Veretout su rigore chiusero le marcature per i giallorossi.

Nel return match, Domenica 20 Marzo 2022, grande rivincita per Mou, netto 3-0 e primo derby romano vinto per lo Special One.

Con i primi gol nella stracittadina nella carriera di Abraham, il primo dei quali dopo manco un minuto, e poi Lorenzo Pellegrini a chiudere le danze già al 40′.