Pronostico Real Madrid – Barcelona, 20-03-2022, 29^ giornata della Liga

Questo 20-03-2022 è una giornata di grande calcio, di grandi sfide calcistiche, con, nello specifico, 2 derby.

Apre le danze alle 18 il derby capitolino Roma-Lazio, le chiude alle 23 italiane il derby di un’altra capitale, Buenos Aires, River-Boca.

In mezzo una supersfida che pur non essendo derby infiamma comunque la serata.

Alle ore 21 è di scena El Clasico, la sfida più prestigiosa del calcio spagnolo, allo “Estadio Santiago Bernabeu” il Real Madrid di Carletto Ancelotti ospita il Barcelona di Xavi.

Due club che stanno provando a risalire la china, per tornare ai livelli e ai fasti di un tempo, dopo aver vissuto periodi di magra, a seguito dei due illustri addii di quelli che son stati due fra i calciatori più forti di sempre, Cristiano Ronaldo da una parte e Leo Messi dall’altra.

Pronostico e migliori quote El Clasico.

Ogni big match ha un pronostico complicato.

In questo caso abbiamo a che fare con due squadre che, come anticipato, stanno tornando sulla breccia dopo periodi complicati.

Real che ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League con una splendida rimonta sul PSG con tripletta di un Benzema ormai sempre più leader offensivo di questa squadra.

Barça che si è portato alla medesima fase ma dell’Europa League, competizione che sta disputando per la prima volta nella sua storia, dopo una bella rimonta sul Galatasaray, e che si affida al mix di esperienza del redivivo Dani Alves e di altri come Jordi Alba e alla freschezza della giovinezza di alcuni campioni emergenti e grandi promesse come Gavi e Pedri.

Bookmakers che danno il Real per favorito, anche perché lanciatissimi verso la conquista dello scudetto.

Quota massima per segno 1 è il 2.33 di Fantasyteam, segno 2 a 3.2 con Betway.

Questa volta non è da escludere una partita magari più contratta in un momento della stagione delicato in cui bisogna dosare le forze dati i tanti impegni.

Un3.5 a 1.44, Un2.5 a 2.10, quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni El Clasico.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos: Asensio, Vinicius, Rodrygo.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.

Precedenti e statistiche El Clasico.

280 i precedenti in assoluto in tutte le competizioni, vantaggio blaugrana con 115 vittorie contro 103 dei Blancos, 62 pari.

Blancos reduci da 4 vittorie di fila nel Clasico.

All’andata al Camp Nou 1-2 firmato da Alaba e da Vazquez in pieno recupero, Aguero in extremis per il gol della bandiera blaugrana.

Barça che non vince un Clasico da 3 anni, da quando espugnò il Bernabeu il 2 Marzo 2019, 0-1 con gol di Rakitic.

Migliori Bookmakers AAMS