Pronostico Napoli-Roma, 18-04-2022, 33^ giornata Serie A

La Pasquetta di Serie A riserva una bella sorpresa da miglior uovo di pasqua,

Un big match, una grande classica del calcio italiano, impreziosita da obiettivi stagionali ancora da raggiungere da ambo le parti.

Il Derby del Sole, Napoli-Roma, caratterizzerà il Lunedì di Pasqua 2022.

Lunedì 18-04-2022, ore 19, per la 33^ giornata di campionato.

I partenopei di Luciano Spalletti possono ancora sperare nella corsa scudetto, per la quale, però, non devono più perdere terreno, considerato come le milanesi abbiano ripreso a correre.

I giallorossi di Mourinho dal canto loro devono cercare di rientrare nella scia della Champions, approfittando anche di un momento non proprio brillante della Juve diretta avversaria per l’obiettivo.

Il tutto sull’onda dell’entusiasmo per il raggiungimento delle semifinali della Conference League, dove i capitolini sono attesi dal Leicester.

Pronostico e migliori quote Napoli-Roma.

Entrambe le formazioni, come detto, hanno le loro ambizioni oltre che la loro fretta di raggiungerle.

In generale i partenopei sono più dotati tecnicamente, anche se i giallorossi stanno, di recente, ‘riscoprendo’ il loro potenziale tecnico.

Specie con un Nicolò Zaniolo che si sta inserendo come si deve nei meccanismi di Mourinho.

Per non parlare di un Abraham sempre più leader offensivo.

D’altro canto, ribadiamolo, questo Napoli ha ancora voglia di tentare l’assalto scudetto.

Specie considerando che potrebbe star per nascere un nuovo ciclo, con diversi addii illustri, già confermato quello di Insigne – a Toronto in Estate – che sta dimostrando di volere lasciare un bel ricordo – e possibile anche quello di Mertens.

I bookmakers ribadiscono il favore del pronostico dei partenopei, la quota massima per il segno 1 è 1.94 di Unibet, mentre per il 2 è il 4.2 di William Hill.

Considerando quanto anticipato, non è da escludere un pareggio, segno X ha quota massima il 3.75 di Betclic.

Il GG a 1.72 con “StanleyBet”

Probabili formazioni Napoli-Roma.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mhkitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Precedenti e statistiche Napoli-Roma.

153 precedenti in Serie A fra le due formazioni in Serie A, giallorossi in vantaggio con 53 vittorie, altrettanti i pareggi, 47 le vittorie partenopee.

All’andata all’Olimpico finì senza gol.

Nelle ultime due sfide non finite in parità in casa partenopea, si son visti tanti gol, e nello specifico entrambe vittorie di ciascuna squadra segnando 4 reti.

Nella passata stagione grande vittoria del Napoli, 4-0 lo scorso 29 Novembre 2020, Insigne, Fabian Ruiz, Mertens, Politano.

Ultima vittoria giallorossa a Napoli il 2-4 di Sabato 3 Marzo 2018, grande protagonista Edin Dzeko, autore di una doppietta.