Pronostico Milan-Roma, 06-01-2022, 20^ giornata Serie A

Si prospetta un’Epifania 2022 infuocata per la Serie A, Covid permettendo !

In questo 06-01-2022, ore 18:30, per la 20^ giornata, l’inizio del girone di ritorno, nonché primo turno di campionato del 2022, il Milan di Stefano Pioli ospita la Roma di José Mourinho.

Uno speciale banco di prova per entrambe, naturalmente.

Per i rossoneri per provare a rosicchiare punti in chiave scudetto, per i giallorossi invece per risalire la china e trovare più continuità.

Per Mourinho in particolare sarà un bell’amarcord, una specie di Derby, in quella che è stata la ‘sua’ San Siro, naturalmente sulla sponda opposta del naviglio, quella nerazzurra.

Pronostico e migliori quote Milan-Roma.

Come tutti i big match, anche questo è di pronostico decisamente complicato.

Per entrambe le squadre è necessario iniziare l’anno nuovo con un altro passo, per scrollarsi di dosso la discontinuità che ha caratterizzato la loro prima parte di stagione.

I rossoneri, in particolare, sconfitti in 4 delle ultime 9 partite stagionali.

Giallorossi che, invece, dopo la netta sconfitta 0-3 in casa contro l’Inter, avversario amaro per Mourinho ancora interista nel cuore, hanno fatto un bel filotto, 3 vittorie e un pareggio nelle successive 4 gare, le ultime del 2021 per i giallorossi.

Milan che, peraltro, ha la grande occasione di accorciare il distacco dai cugini nerazzurri, che non giocheranno a Bologna causa Covid.

I bookmakers danno per favoriti i padroni di casa, 2.45 la quota massima per il segno 1 proposta da diverse agenzie.

Per il 2 abbiamo invece il 3.84 di “Fantasyteam”, mentre per il segno X abbiamo il 3.75 di “Star casinò”.

Al momento l’ambiente romanista sembra avere più certezze e motivazioni, anche se il Milan potrebbe aver voglia di ricominciare come si deve, dopo uno scialbo fine 2021.

Il GG è a 1.50, non da escludere il pari con gol, 4.20, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Milan-Roma.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Ibrahimovic.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham.

Precedenti e statistiche Milan-Roma.

173 i precedenti in Serie A fra le due formazioni.

La statistica è decisamente favorevole ai rossoneri, che hanno nella Roma l’avversario contro cui han vinto più volte in Serie A, 77, contro le 45 giallorosse e 51 pareggi.

Un’altra statistica è abbastanza interessante: il Milan è la squadra alla quale la Roma ha segnato di più in trasferta, ben 94 gol – solo contro la Lazio ha fatto meglio nei derby ‘casa biancoceleste’ – nonostante abbia vinto solo 19 volte nella Milano rossonera.

Un precedente viene alla memoria, quello di un’altra Epifania, nel 2004, allorquando, all’Olimpico, il Milan di Carletto Ancelotti, Campione d’Europa in carica e futuro Campione d’Italia, sconfiggeva 1-2 la Roma del grande ex Fabio Capello, con doppietta di Shevchenko.

Stesso identico risultato dell’ultimo precedente in assoluto, all’andata, Domenica 31 Ottobre 2021, decisivi stavolta Ibrahimovic su punizione, Kessié su rigore, per la Roma gol della bandiera con il grande ex di turno El Shaarawy.

