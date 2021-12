Pronostico Milan-Napoli, 19-12-2021, 18^ giornata Serie A

Pronostico e migliori quote di Milan Napoli, posticipo della 18° Giornata di Serie A Domenica 19 Dicembre ore 20:45

La 18^ giornata di Serie A si chiude con un big match, l’ultimo scontro diretto del nostro campionato nell’anno solare.

Domenica 19-12-2021, ore 20:45, a San Siro, il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli di Luciano Spalletti.

I rossoneri per uscire dalla loro crisi e così rimanere ancorati alla vetta e provare a coltivare il sogno scudetto, i partenopei per provare a risalire la china dopo averla, di contro, persa, la vetta !

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida in un momento certamente non brillante.

Rossoneri che da un mese a questa parte sono entrati in un tunnel dal quale faticano a riemergere: dal 20 Novembre ad oggi, 7 partite stagionali, sole 3 vittorie, altrettante sconfitte, un pareggio.

Iniziato tutto giustappunto lo scorso 20 Novembre, con la prima sconfitta in campionato, il rocambolesco 4-3 in casa della Fiorentina, terminato lo scorso Sabato con il pari 1-1 in casa dell’Udinese, ottenuto peraltro nei secondi finali, con il capolavoro di Ibrahimovic.

Un andamento che però non ha impedito alla banda di Pioli di rimanere a galla nel discorso scudetto anche grazie giustappunto alle debacle dei partenopei.

Gli uomini dello Spallettone non vincono dal 4-0 casalingo alla Lazio del grande ex Sarri del 28 Novembre, poi la miseria di un punto nelle ultime 3 partite, le ultime due peraltro entrambe perse, e addirittura entrambe in casa, contro Atalanta ed Empoli.

Fase di empasse dei campani dovuta anche alle tantissime defezioni dell’ultimo periodo.

Insomma, abbiamo capito essere un periodo no per entrambe le formazioni. Come finirà questa volta ?

Pronostico e migliori quote di Milan Napoli:

I bookmakers danno i rossoneri per favoriti, fattore derivante probabilmente sia dal fattore territoriale sia dalla voglia di rivalsa dopo la delusione dell’eliminazione dalle coppe europee per questa stagione.

Segno 1 a 2.3 e segno 2 a quota 3.1 da varie agenzie.

Data la situazione attuale, e date le defezioni che ancora stentano a rientrare su entrambi i fronti, specie su quello partenopeo – da Insigne, alla coppia mediana Anguissa e Demme, son praticamente tutti in dubbio ! – possiamo presumere che per entrambe le formazioni la parola d’ordine sarà “prudenza”.

Possibilmente quindi vedremo due squadre accorte e non molti gol.

Un2.5 a 1.97. Per chi vuole rischiare, il risultato esatto 1-1 paga 6 volte la posta, quote “StanleyBet”.

Probabili formazioni Milan-Napoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti



Precedenti e statistiche Milan-Napoli.

I precedenti favoriscono il Milan: 73 sfide a San Siro, 32 vittorie rossonere, 15 partenopee, 26 pari.

Molto interessanti le statistiche recenti, che vedono i rossoneri mai vincenti da 7 anni, nel 2014 ultima volta, 2-0 firmato Menez e Bonaventura.

Ultimo precedente, scorso 14 Marzo 2021, 0-1, firmato da Matteo Politano al 49′.

Un’altra statistica molto interessante riguarda due grandi interpreti, uno per fazione: Ibrahimovic mai in gol su azione a San Siro contro i partenopei, solo una volta su rigore, sempre con la maglia del Milan, 10 anni fa !

Dall’altra parte Insigne mai perdente nella San Siro rossonera in carriera, anzi, spesso anche grande protagonista, vedasi lo 0-4 del 4 Ottobre 2015 con sua doppietta !

