Pronostico Milan-Inter, 5^ giornata Serie A, Sabato 03-09-2022

Pronostico e migliori quote di Milan-Inter 5° Giornata di Serie A sabato 3 Settembre alle ore 18:00.

Si infiamma il Sabato pomeriggio del 03-09-2022 della 5^ giornata di Serie A con il 1° derby cittadino di questo campionato.

A San Siro il Derby della Madonnina Milan-Inter per provare a dare un primo indirizzo al torneo fra due squadre che nella passata stagione si son giocate tanto.

I Campioni d’Italia in carica di Stefano Pioli cercano conferme, i nerazzurri di Simone Inzaghi cercano riscatto, dopo aver subito il loro primo tonfo stagionale dopo il primo big match, contro la Lazio di Sarri.

Pronostico e migliori quote Milan-Inter.

Entrambe arrivano a questa sfida in buono stato di forma, pur tuttavia i rossoneri sembrano più pronti ad affrontare questo derby, dando l’impressione di essere un gruppo più equilibrato e solido.

In contrapposizione ad una manovra offensiva interista che, pur essendo potente, lascia spazi per le ripartenze avversarie, specie se si tratta di avversarie di un certo livello e molto portate al contropiede, come proprio i rossoneri.

Rimane sfida difficile da decifrare come ogni derby, specie considerando, come detto, l’attuale momento per entrambe le squadre.

Entrambe reduci da buone campagne acquisti estive, specie con gli ultimi colpi.

Per i rossoneri gli arrivi prestigiosi dei giovani Seginho Dest e Vranckx, per i nerazzurri il vero ultimo colpo è stato trattenere Skriniar dalle insidie del PSG.

Da una parte un gruppo corale come i rossoneri in cui ognuno ha il suo ruolo, dall’altra la ritrovata intesa della Lu-La con l’argentino, Lautaro Martinez, particolarmente attivo – a segno da 3 gare di fila.

Possiamo aspettarci un match equilibrato, nei derby si azzera tutto.

I bookmakers danno pur sempre per leggermente favoriti i nerazzurri, il 2 è dato a 2.65 da diverse agenzie, contro il segno 1 a 2.84 da Betclic, che da anche il segno X a 3.32

Suggeriamo un bel pari con gol, combo a 4.10 con Stanleybet

Probabili formazioni Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Precedenti e statistiche Milan-Inter.

Sono 303 le sfide precedenti, fra gare ufficiali e non.

Con vantaggio rossonero con 114 vittorie, 109 quelle interiste, 80 tondi tondi i pareggi.

Ben 4 sfide nella passata stagione fra campionato e Coppa Italia.

In campionato all’andata il pari 1-1 in cui fece tutto l’Inter, con il vantaggio su rigore dell’ex Calhanoglu – al suo 1° gol in un derby milanese – e il pari definitivo su autorete di Skriniar.

Al ritorno il vantaggio di Perisic e un’ora di dominio nerazzurro vanificati entrambi dalla fulminea doppietta di Giroud per il 2-1 rossonero che incise sulla corsa scudetto.

In Coppa Italia scialbo pari senza gol all’andata e al ritorno nerazzurri a valanga, 3-0 con la doppietta del solito scatenato Lautaro Martinez e 1° gol interista per Gosens che valsero la finale poi vinta sulla Juve.