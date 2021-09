Pronostico Lazio-Roma, 26-09-2021, 6^ giornata Serie A

Si infiamma la Domenica pomeriggio della 6^ giornata di Serie A.

Il 26-09-2021, ore 18, allo stadio Olimpico è il momento della stracittadina, il derby Lazio-Roma.

Il 1° Derby romano della stagione, il 1° derby romano per entrambi i nuovi tecnici sulle rispettive panchine, Maurizio Sarri su sponda biancoceleste, José Mourinho su sponda giallorossa.

Pronostico e migliori quote Lazio-Roma.

Biancocelesti che non vincono da 4 gare consecutive in stagione, dopo le sconfitte contro Milan in campionato e Galatasaray in Europa League e i due pari consecutivi in campionato contro Cagliari e Torino.

Giallorossi che dal canto loro son reduci dalla sofferta e risicata vittoria contro l’Udinese.

Una particolarità di questa sfida è che entrambe le squadre saranno impegnate nelle rispettive competizioni UEFA Giovedì prossimo.

La Lazio ospiterà la Lokomotiv Moska in Europa League, e deve cercare di non perdere altri punti nel girone, dopo la sconfitta al debutto.

La Roma andrà in casa dello Zorya Luhansk per la Conference League.

Insomma, entrambe devono far fronte a impegni infrasettimanali.

Questo fattore potrebbe rendere questa sfida meno aperta e intensa di quanto ci si potrebbe aspettare.

Tuttavia, un Derby è sempre una sfida calda e da onorare, possibile quindi che entrambe le formazioni non diano troppo peso alla gestione delle risorse e delle forze in vista delle coppe.

Sostanziale equilibrio per i bookmakers.

La vittoria laziale è data a 2.56 da “FantasyTeam”, quella romanista paga 3 volte con “Betway”, il pari a 3.5 con “FastBet”.

Il pareggio rimane il risultato più plausibile fra due formazioni che comunque non si tireranno indietro.

Pari col gol a 3.95 con Stanleybet, per chi crede in una sfida aperta, il pari con Un2.5 a 4.70, il pari con Ov2.5 a 9.20

Probabili formazioni Lazio-Roma.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari; Luiz Felipe; Acerbi; Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile; Pedro

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp; Mancini; Ibanez; Calafiori; Veretout; Cristante; Zaniolo; Mkhitaryan; El Shaarawy; Abraham

Precedenti e statistiche Lazio-Roma.

Sono 154 in tutto i derby capitali, vantaggio giallorosso con 55 vittorie, contro le 39 laziali, 60 i pareggi.

La Lazio non perde da 4 ‘derby casalinghi’, l’ultimo lo scorso 15 Gennaio, 3-0 della Lazio di Simone Inzaghi sulla Roma di Paulo Fonseca con rete di Ciro Immobile e doppietta di Luis Alberto.

L’ultimo derby romano in assoluto risale a 4 mesi esatti dopo, il 15 Maggio di quest’anno, 2-0, reti di Mkhytarian e proprio dell’attuale laziale Pedro.

Come anticipato è il 1° derby della capitale per entrambi i tecnici.

Che peraltro si sono affrontati solo una volta in carriera e quasi 3 anni fa.

Era il 20 Ottobre 2018, in Premier League il Chelsea di Sarri e il Manchester United di Mou pareggiarono 2-2, dopo il vantaggio Blues di Rudiger la doppietta di Anthony Martial ribaltò la situazione prima del pari londinese in extremis addirittura al 6′ di recupero con Ross Barkley.

La particolarità è che entrambi i tecnici sono avvezzi ai derby: nella sua unica stagione juventina Sarri li vinse entrambi, e Mou ne vinse 3 su 4 nelle due stagioni con l’Inter, perdendo solo il 1° in carriera, settembre 2008, 1-0 per il Milan di Ancelotti, gol partita di Ronaldinho !

