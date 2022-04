Pronostico Lazio-Milan, 24-04-2022, 34^ giornata Serie A

La Domenica di campionato si chiude con la seconda sfida dell’asse Milano-Roma.

Dopo Inter-Roma, la sfida fra Lazio e Milan, Domenica 24-04-2022, ore 20:45, 34^ di Serie A, con diverse analogie.

Anche in questo caso uno dei due allenatori è ex dell’avversaria.

Anche in questo caso la romana lotta per un posto in Europa nella prossima stagione e la milanese per la tanto sospirata corsa scudetto.

Si sfidano all’Olimpico di Roma i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri dell’ex Stefano Pioli.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Lazio-Milan.

Anche qui è un pronostico complicato.

I rossoneri sono decisamente messi meglio sul piano del tasso tecnico e della forma fisica e mentale, con la corsa scudetto in cui non vogliono mollare.

Oltre a volersi riscattare dalla brutta sconfitta 3-0 nel derby di Coppa Italia.

I biancocelesti dal canto loro sono ancora in corsa per l’Europa e nonostante una stagione altalenante, potrebbero trovare la gara del riscatto.

I bookmakers concordano: segno 1 dato a 2.88 da MarathonBet, mentre NoviBet quota il 2 a 2.66.

Suggeriamo di puntare su una gara equilibrata ma aperta, con occasioni e gol da ambo le parti. Stanleybet quota il GG a 1.64. Ov2.5 a 1.81, per chi punta nella vittoria rossonera di misura, successo rossonero con 1 gol di scarto a 4.30.

Probabili formazioni Lazio-Milan.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

Precedenti e statistiche Lazio-Milan.

E’ la terza e ultima sfida stagionale fra le due formazioni.

Finora en-plein dei rossoneri, vincenti sia in campionato che nei quarti di Coppa Italia.

Entrambe le sfide a San Siro: lo scorso Settembre 2021, Leao nel primo tempo e 1° gol stagionale di Ibrahimovic nella ripresa; lo scorso 9 Febbraio 2022 nei quarti di coppa nazionale, netto 4-0, ancora Leao ad aprire le marcature, poi doppio Giroud e Kessié.