Pronostico Juventus-Villarreal, 16-03-2022, ritorno ottavi UEFA Champions League

E’ tempo di bilanci in casa Juventus.

Il cammino in patria prosegue bene, con 15 risultati utili consecutivi in campionato e con la Finale di Coppa Italia più vicina dopo la seppur fortunosa vittoria di Firenze.

Adesso i bianconeri devono dimostrare di che pasta sono fatti anche a livello internazionale.

Ma non sarà facile: la banda di Max Allegri affronta il Villarreal di Unai Emery nella gara di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2021/2022.

Mercoledì 16-03-2022, ore 21, “Juventus Stadium”, Torino, per una grandissima occasione per la Juve, ritrovare i quarti di finale che in casa bianconera mancano da 3 anni.

Non sarà per niente facile contro il submarino amarillo, i detentori della Europa League, una squadra tosta, coriacea, ben inquadrata tatticamente oltre che ben guidata sul piano motivazionale da un grande condottiero come Emery.

Una squadra molto brava a rompere il gioco degli avversari.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Juve-Villarreal.

Ancora una volta un pronostico complicato.

Il tasso tecnico pende leggermente a favore dei bianconeri, come testimoniano anche le quote dei bookmakers: la quota massima per il segno 1 è il 2.15 di “Eurobet” e “Codere”, il 2 ha come quota massima il 3.85 di “Admiral”, “888 sport” e “Unibet”.

Come anticipato i baschi sono in grado di addormentare le partite e far giocare male gli avversari.

Dote nella quale tuttavia sono bravi anche i bianconeri, i quali sono in grado di adeguarsi ad interrompere il gioco altrui, anche considerando che, ad essere pignoli, non hanno una quadratura ben precisa.

Juve che tuttavia ha dimostrato che negli appuntamenti decisivi in Champions riesce a comportarsi diversamente rispetto a quello che è stato finora il cammino in patria.

Vedasi il 4-2 allo Zenit nella gara decisiva per il passaggio dai gironi agli ottavi, una partita più aperta in cui la banda di Allegri non ha pensato tanto a coprirsi, giocando in modo più aperto e perciò dandole e appunto prendendole.

C’è da credere che in questo match la situazione possa ripetersi.

Ov2.5 ben quotato a 2.10, meglio ancora Ov3.5, a 3.86, volendo credere nella vittoria larga dei bianconeri e loro conseguente passaggio del turno, combinando l’1 all’Ov2.5 andiamo a 3.80, quote “Stanleybet”.

Probabili formazioni Juve-Villarreal.

Juventus, la probabile formazione

Queste le probabili scelte di Massimiliano Allegri (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.

Villarreal, la probabile formazione

Queste le probabili scelte di Unai Emery (4-4-2): Ruli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Lo Celso, Danjuma.

Precedenti e statistiche Juve-Villarreal.

Prima sfida in Italia fra le due formazioni, giacché la gara di andata era stata, di fatto, la prima sfida in assoluto fra i due club.

1-1 firmato da Dusan Vlahovic, subito in gol dopo 33 secondi di partecipazione alla UEFA Champions League – più veloce esordiente in gol nella storia della Juve – e Parejo – anche per lui un gol particolare, siglato alle ore 22:22 del 22/02/2022 !

Juve che ha in generale una discreta tradizione contro club spagnoli: 67 precedenti, con perfetto equilibrio, 25 vittorie a testa e 17 pareggi.

Bilancio ben più a favore dei bianconeri nelle gare casalinghe contro spagnole, sono 30, con ben 17 vittorie e sole 4 sconfitte, 9 perciò i pareggi.

Non un bel ricordo l’ultima casalinga contro un club spagnolo, 28 Ottobre 2020, fase a gruppi della scorsa Champions, 0-2 contro il Barcelona di Messi e compagni, argentino in gol su rigore nel recupero dopo il vantaggio di Dembelé, in una gara in cui alla Juve furono annullati 3 gol per fuorigioco, prima sconfitta dell’unica stagione con Andrea Pirlo in panchina.

Ultima vittoria della Juve in casa contro una spagnola nell’edizione precedente della competizione regina, sempre fase a gruppi, 26 Novembre 2019, 1-0 della Juve di Sarri sull’Atletico di Simeone, gol capolavoro di Dybala su calcio di punizione nel recupero del primo tempo.

Ultimo pari casalingo contro una spagnola sempre contro il Barcelona, fase a gironi Champions, 22 Novembre 2017, pari senza gol.

Villarreal che dal canto suo ha 23 precedenti contro italiane, bilancio a favore, 9 vittorie e le restanti 14 equamente suddivise fra pareggi e sconfitte.

Bilancio meno favorevole in trasferte italiane, sole 2 vinte su 11, 5 sconfitte, 4 perciò i pari.

