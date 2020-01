Pronostico Juventus Roma, Coppa Italia Quarti Finale

Juventus e Roma al match dei quarti di finale di Coppa Italia dopo aver ottenuto entrambe una vittoria nell’ultima giornata di campionato.

Juventus in fiducia, con Cristiano Ronaldo che sembra aver ritrovato il sorriso ma sopratutto una media gol che rispetti le aspettative e le statistiche a cui ci ha abituato negli ultimi anni.

Roma che deve dimostrare all’ambiente giallorosso di saper vincere e convincere con regolarità come ci aveva abituati ad inizio stagione.

Per quanto riguarda il pronostico i bianconeri sono nettamente favoriti sulla Roma, nonostante entrambe le squadre ambiscono alla vittoria finale. Juventus che predilige segnare un gol in più rispetto all’avversario piuttosto che subirne uno in meno. Risultato più frequente per la Juventus quest’anno infatti è proprio il 2-1 (10 volte su 28 partite stagionali).

Le statistiche in Coppa Italia sorridono alla Juventus, dal 2009, anno in cui si è tornato a giocare i quarti di finale in gara secca, la Juventus si è qualificata per le semifinali sette volte su undici.

Questo turno brucia ancora ad entrambe le squadre che lo scorso anno vennero sconfitte in modo netto, la Juventus dall’Atalanta 3-0, mentre la Roma con un cocente 7-1 dalla Fiorentina (record di gol subiti in una partita singola in Coppa Italia per la Roma).

Precedenti e Statistiche Juventus Roma Coppa Italia:

Ultima Coppa Italia vinta nel 2008 per la Roma, nel 2018 dalla Juventus.

Le squadre si sono affrontate in Coppa Italia per ben 16 volte con 7 vittorie a testa e 2 pareggi e sono le squadre che hanno vinto più Coppe Italia, 13 la Juventus e 9 la Roma.

Roma all’inseguimento della decima quindi e desiderosa di tenere alto il nome della società. Juventus che desidera dimenticare in fretta la sconfitta con la Lazio nell’ultima finale di Supercoppa Italiana provando a vincere la Coppa Italia numero 14.

Pronostico Juventus Roma:

Il pronostico di questo match è tutto a favore della Juventus per svariati motivi.

Solo 10 giorni fa i bianconeri hanno battuto la Roma all’Olimpico 2 a 1.

La Juventus allo Stadium in Coppa Italia viene da 9 vittorie consecutive.

In casa in questa stagione la Juventus ha vinto tutte le partite giocate pareggiandone solo una contro il Sassuolo 2 a 2. Il ruolino di marcia in casa della Juve in questa stagione è di 13 vittorie e 1 pareggio tra Serie A, Champions e Coppa Italia.

La vittoria della Juventus appare il risultato senza dubbio più probabile.

Probabili Formazioni Juventus Roma:

Sarri dovrebbe schierare la sua Juventus con il solito 4-3-1-2 con Buffon in porta al posto di Szczesny ed in difesa Cuadrado a destra e Danilo a sinistra con Rugani e Bonucci centrali. I due di centrocampo sono Rabiot e Pjanic. In attacco la coppia Higuain-Ronaldo supportata da Douglas Costa.

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta ed in difesa Florenzi a destra e Kolarov a sinistra con Mancini e Smalling centrali. A Centrocampo ci sono Diawara e Cristante. Kalinic è la punta centrale al posto di Dzeko squalificato e dietro di lui agiranno sulla tre quarti Pellegrini, Kluivert ed Under.

JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 24 Rugani, 19 Bonucci, 13 Danilo; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 30 Bentancur; 11 Douglas Costa; 21 Higuain, 7 Ronaldo.

A disp.: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 12 Alex Sandro, 23 Emre Can, 14 Matuidi, 20 Pjaca, 33 Bernardeschi, 8 Ramsey, 21 Higuain.

All.: Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chellini, Khedira, Demiral, De Sciglio.

SQUALIFICATI: Bentancur

DIFFIDATI: –

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 24 Florenzi, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 42 Diawara, 4 Cristante; 17 Under, 7 Pellegrini, 99 Kluivert; 19 Kalinic.

A disp.: 63 Fuzato, 45 Cardinali, 20 Fazio, 15 Cetin, 5 Jesus, 18 Santon, 37 Spinazzola, 33 Bruno Peres, 21 Veretout, 64 Estrella.

All.: Paulo Fonseca.

INDISPONIBILI: Zappacosta (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), Pastore (edema osseo all’anca), Mkhitaryan (lesione muscolare al retto femorale), Zaniolo (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro), Antonucci (botta alla caviglia), Perotti (trauma contusivo al polpaccio), Mirante (trauma contusivo alla spalla).

SQUALIFICATI: Dzeko.

DIFFIDATI: Pellegrini, Under.

