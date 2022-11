Pronostico Juventus – Inter, 06-11-2022, 13^ giornata Serie A

Pronostico e migliori quote Juventus Inter, posticipo serale della 13^ giornata di Serie A, Domenica 6 Novembre ore 20:45

Si chiude il sipario sulla 13^ giornata di Serie A, ed è una chiusura quantomeno infuocata.

06-11-2022, ore 20:45, all’ “Allianz Stadium” di Torino, il Derby d’Italia Juventus-Inter.

Due realtà che godono di situazioni simili quantomeno in campionato, nel quale finora stanno arrancando.

Ma in generale, la situazione interna è differente.

Meno serena quella dei bianconeri di Max Allegri, che, seppur stian recuperando terreno quantomeno in patria – reduci da 3 successi consecutivi con annessi clean sheet – stanno comunque attraversando un momento non roseo.

Appena smaltita la delusione dell’eliminazione dalla Champions dopo il peggior girone della storia bianconera – 1 sola vittoria e 5 sconfitte su 6 partite ! – con la magra consolazione della ‘retrocessione’ agli spareggi di Europa League, i bianconeri dimostrano di avere ancora serie difficoltà a confrontarsi contro le big.

L’attenuante di questo match potrebbe essere rappresentata dai possibili recuperi di Di Maria e Bremer.

Nerazzurri di Simone Inzaghi che invece si possono godere un discreto momento di forma, con gli ottavi di Champions già in cassaforte da diversi giorni e con un ritrovato equilibrio in campionato – dalla sconfitta contro la Roma sono arrivate 4 vittorie su 4.

Come finirà ?

Veduta da fuori dell’ “Allianz stadium”

Pronostico e migliori quote Juve-Inter.

Ancora una volta siamo qui a rimarcare la banalità della difficoltà di formulare un pronostico per un big match di questi.

I bookmakers danno i nerazzurri leggermente per favoriti, la quota massima per il segno 1 paga 3 volte la posta con “Sisal.it”, per il segno 2 abbiamo il 2.6 di “Starcasinò”.

Come detto si tratta di due squadre che, pur essendo in situazioni di classifica non dissimili in campionato, sul piano della forma fisica e mentale son differenti.

I bianconeri faticano ancora a trovare una loro quadratura tattica, nonostante i lievi progressi che si son visti anche in tale ambito nelle ultime uscite, soprattutto con le giovani promesse che stan venendo fuori sempre più di partita in partita, i vari Miretti, Fagioli, Gatti, Iling Jr.

I nerazzurri invece giocano pressoché a memoria con il modulo dell’Inzaghino ormai ben collaudato, e con un centrocampo che decisamente funziona abbastanza bene.

Tuttavia le quotazioni bianconere sembrano essere cresciute al giorno d’oggi.

Ciò che possiamo aspettarci è una gara accorta da parte della Juve, che proverà sostanzialmente ad applicare un pò di ordine tattico, contro lo strapotere fisico-tecnico dei nerazzurri.

Potremo aspettarci un numero di gol non elevato.

Un2.5 a 1.78, perché no un Un1.5, a 3.25, la vittoria con un gol di scarto per la Juve a 4.50, dell’Inter a 4.20, per chi crede nel ritorno al successo nel derby d’Italia per i bianconeri, ma di misura e anche soffrendo, 1-0 esatto a 8.50, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Juve-Inter.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All.: Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanolu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

Precedenti e statistiche Juve-Inter.

Sarà questa la sfida numero 260 in assoluto, contando sia le gare ufficiali che non.

114 vittorie juventine, 81 vittorie interiste, 64 pareggi.

Il bilancio delle sfide ufficiali è 245, 110 vittorie juventine, 75 interiste, 60 pareggi.

Restringendo il campo alle sfide di campionato, sono 205, contando sia i campionati antichi che la attuale Serie A, 93 vittorie bianconere, 60 tonde tonde nerazzurre, 53 pareggi.

Una ulteriore scrematura parla di 178 sfide in Serie A, 85 vittorie juventine, 48 interiste, 45 pareggi.

La scorsa stagione fu trionfo dei nerazzurri, vincenti in 3 sfide su 4, comprese Supercoppa Italiana e Finale di Coppa Italia, entrambe vinte dopo i supplementari, rispettivamente 2-1 e 4-2.

In campionato, dopo l’andata di San Siro terminata 1-1, al ritorno, in quello che rimane ad oggi l’ultimo precedente torinese, Domenica 3 Aprile 2022, vittoria interista 0-1 con il contestato penalty realizzato da Calhanoglu, al termine di un match dominato da una Juve sfortunata ma anche sprecona.

Juve che non batte l’Inter da 1 anno e mezzo.

Ultima vittoria bianconera il 15 Maggio 2021, 3-2 della Juve allora guidata da Pirlo contro l’Inter del grande ex Antonio Conte già scudettata, allo Stadium Cristiano Ronaldo e la doppietta di Cuadrado – uno su rigore – le reti bianconere, Inter in gol con Lukaku e autorete di Chiellini, al termine di un match intenso, con due espulsioni, una per parte, Bentancur e Brozovic.