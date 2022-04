Pronostico Juventus-Fiorentina, 20-04-2022, ritorno semifinali Coppa Italia

Si chiudono le semifinali della Coppa Italia, finalmente si decide quindi quali saranno le contendenti all’atto Finale dell’11 Maggio.

Allo Stadium la Juventus di Max Allegri ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Mercoledì 20-04-2022, ore 21.

I bianconeri per non interrompere la striscia di anni consecutivi con almeno un trofeo all’attivo.

La viola per confermare i progressi fatti nonostante l’addio di Vlahovic, approdato proprio in bianconero e quindi avversario in questo match.

Pronostico e migliori quote Juve-Fiorentina.

Difficile formulare un pronostico e difficile dire una favorita.

Anche se i bookmakers danno comprensibilmente i bianconeri per favoriti, 2.1 il segno 1 con Goldbet, 3.9 il segno 2 con Novibet.

La Juve ha un evidente problema realizzativo, evidenziato nelle ultime 2 gare casalinghe, la sconfitta contro l’Inter e il pari in extremis contro il Bologna.

Viola invece molto concreti soprattutto in questa fase della stagione: reduci da 6 gare utili di fila proprio a partire dalla sfortunatissima sconfitta dell’andata.

Risultati anche abbastanza prestigiosi, bloccata 1-1 l’Inter a San Siro e sconfitto il Napoli in trasferta.

Allo stato attuale suggeriamo un pareggio, magari con gol, combo a 4.60, 3.95 per la combo pari con Un2.5, 5.60 per l’1-1 esatto, quote Stanleybet.

Probabili formazioni Juve-Fiorentina.

JUVENTUS (4-4-2) PROBABILE FORMAZIONE: Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3) PROBABILE FORMAZIONE: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano

Precedenti e statistiche Juve-Fiorentina.

E’ la terza oltre che penultima sfida stagionale fra le due formazioni.

Entrambe le precedenti vinte dalla Juve 1-0.

In campionato sempre allo Stadium vittoria con gol allo scadere proprio del grande ex Cuadrado.

All’andata dominio Viola ma vittoria Juve con l’autorete di Venuti praticamente allo scadere.

Fiorentina che ha vinto 2 volte allo Stadium, la prima proprio in Coppa Italia e sempre in semifinale ma di andata, 1-2 con doppietta di Salah nel 2015.

L’altra volta in campionato a fine 2020, 0-3 con vittoria marchiata bianconera: un gol dell’ex di Caceres, un gol di un futuro bianconero Vlahovic, in mezzo l’autorete di Alex Sandro !