Pronostico Inter-Roma, 01-10-2022, 8^ giornata Serie A

Dopo la sosta per le Nazionali la Serie A riparte e lo fa con alto tasso di tensione.

Sabato 01-10-2022 ad inaugurare il nuovo mese del campionato italiano un big match, una grande classica del calcio italico, che ha caratterizzato il medesimo soprattutto nella seconda metà del primo decennio degli anni 2000.

Ore 18, per la 8^ giornata della Serie A TIM 2022/2023, a San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi ospita la Roma del grandissimo ex José Mourinho.

I nerazzurri hanno bisogno di risalire la china dopo un inizio di stagione stentato con già la bellezza di 4 sconfitte, 3 delle quali in campionato.

I giallorossi inseguono un successo che nella san Siro nerazzurra manca da tanto tempo, e che sarebbe il primo per Mou contro la sua grande ex.

Con il portoghese che però dovrà accontentarsi di seguire i suoi dalla tribuna, dopo l’espulsione patita per eccesso di proteste nell’ultimo impegno prima della sosta, perso in casa 0-1 contro l’altra nerazzurra del campionato, l’Atalanta.

Entrambe le squadre sono chiamate ad un cambio di rotta, avendo entrambe chiuso il Settembre di Serie A con pesanti sconfitte, l’Inter per 3-1 in casa dell’Udinese, la Roma per 0-1 giustappunto contro l’Atalanta.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Inter-Roma.

Ancora una volta, molto banalmente, si tratta di un pronostico decisamente complicata.

I nerazzurri, come detto, devono dare una svolta alla loro stagione.

Serve per così dire una accelerazione, una ‘sgasata’ se così si può dire, dopo le prime battute stagionali iniziate un pò a rilento.

Specie, soprattutto, nelle sfide contro le big, finora sostanzialmente tutte perse, fra campionato e Champions.

I giallorossi dello Special One sembrano aver trovato una quadra più stabile rispetto alla passata stagione che li ha visti molto altalenanti sul piano delle prestazioni e dei risultati.

All’Inter mancheranno in avanti ancora una volta i muscoli del lungodegente Lukaku, giallorossi che dal canto loro potran contare sull’undici titolare, specie su un Dybala che ha nell’Inter un avversario gradito.

Un fattore sarà fondamentale da considerare: entrambe le squadre dovranno stare attente a dosare le forze, per rispettivi impegni infrasettimanali.

I nerazzurri Martedì 4 Ottobre ospitano al Meazza il Barcelona in un altro big match che potrebbe condizionare pesantemente il cammino europeo.

Anche la Roma affronta una spagnola, Giovedì 6 Ottobre all’Olimpico arriva il temibile Betis.

Con tali premesse, i bookmaker danno comunque per favoriti i nerazzurri, 2.1 la quota massima per il segno 1, con “Snai“, mentre per il segno 2 la quota più alta è il 3.6, fornito sia da “Betclic” che da “Goldbet“.

Anche il pari non è considerato molto probabile, con il 3.62 di “Marathon Bet“.

Noi ci sentiamo di suggerire proprio un pareggio, possibilmente il risultato più plausibile fatti tutti i ragionamenti di cui sopra, con la combo X + GG a quota 4.33 con “Stanleybet”.

Probabili formazioni Inter-Roma.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Pronostico e migliori quote Inter-Roma.

Come detto una sfida che ha caratterizzato il primo decennio degli anni 2000, con le due squadre a contendersi campionati – tutti vinti dall’Inter – coppe Italia e Supercoppe italiane.

Una sfida, insomma, da leggenda.

Sono 182 i precedenti in Serie A, 76 vittorie interiste, 51 trionfi giallorossi, di conseguenza 55 i pareggi.

Le sfide di campionato a San Siro sono la metà, 91, con 46 vittorie interiste, 15 vittorie giallorosse, 30 pareggi.

Una sfida che rientra in una particolare statistica internazionale: è nel novero dei 17 confronti ad aver superato i 500 gol nella storia, per quanto riguarda i 5 principali campionati europei, la quota attuale è di 518 reti !

Inter indigesta da avversaria per Mourinho, che nella scorsa stagione perse tutte e 3 le sfide.

En plein nerazzurro sia nelle due sfide di campionato che nel quarto di finale di Coppa Italia nella passata stagione.

In particolare Martedì 8 Febbraio 2022, una data storica, quella del ritorno di Mourinho per la prima volta da avversario nella San Siro nerazzurra.

Quarto di finale di Coppa Italia, vinto 2-0 dalla banda di Simone Inzaghi, con un gol per tempo, il grande ex di turno Edin Dzeko – al suo secondo gol da ex – e un super destro da fuori di Alexis Sanchez.

Ultimo precedente in assoluto Sabato 23 Aprile 2022, in campionato ancora una vittoria con 2 gol di scarto per i nerazzurri al Meazza.

3-1 sancito dalle reti di Dumfries, Brozovic, Lautaro Martinez già nel primo tempo, gol della bandiera romanista a 5 dal 90′ con l’attuale interista Mkhitaryan.

Ultima vittoria giallorossa in casa dell’Inter risalente in assoluto al 26 Febbraio 2017, in campionat, 1-3 sancito dalla doppietta del futuro interista Nainggolan e dal rigore di Perotti, in mezzo la rete di Icardi.

Dopo questa sfida, fra il 2018 e il 2020, ben 5 pareggi consecutivi in sfide di campionato fra le due formazioni !