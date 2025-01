Pronostico Inter – Empoli e dove vederla in Diretta Streaming

Pronostico e dove vedere Inter – Empoli in Diretta Streaming posticipo della 21° Giornata di Serie A in programma domenica 19 Gennaio 2025 alle ore 20:45 a San Siro.

L’Inter di Simone Inzaghi è seconda in classifica con 44 punti a -6 dal Napoli che ieri vittorioso a Bergamo contro l’Atalanta si è portato a quota 50. I nerazzurri però hanno due partite in meno e con una vittoria stasera si porterebbero a -3 e dovranno poi recuperare il match contro la Fiorentina al Franchi che era stato sospeso per il malore di Edoardo Bove.

L’Inter dopo la bruciante sconfitta nella Finale di Supercoppa Italiana contro il Milan per 3 a 2, domenica aveva vinto di misura a Venezia per 1 a 0 per poi pareggiare mercoledì a San Siro contro il Bologna 2 a 2 dopo essere andata due volte in vantaggio. Si è fermata così a 5 la striscia di vittorie consecutive in Campionato per la squadra di Simone Inzaghi.

L’Empoli di D’Aversa dopo un ottimo inizio di campionato sta attraversando un periodo di appannamento e non vince da oltre 2 mesi dal match in trasferta contro il Verona dell’8 dicembre.

Dopo di che i toscani hanno rimediato un solo punto in 5 partite con 4 sconfitte ed un pareggio contro il Venezia.

Dopo questa serie di risultati negativi l’Empoli di D’Aversa è sceso al 13° posto in classifica appaiato al Lecce con 20 punti ed è in piena zona retrocessione. L’Empoli in questo momento è a +2 sul terzultimo posto occupato dal Cagliari.

Dove vedere Inter – Empoli in diretta Tv e Streaming

Inter – Empoli sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn per tutti coloro i quali avranno sottoscritto un abbonamento DAZN STANDARD (34,99€) oppure DAZN PLUS (59,99€) con la piattaforma, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter – Empoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Pronostico di Inter – Empoli:

L’Inter dopo il pareggio casalingo per 2 a 2 contro il Bologna nel recupero di mercoledì scorso non può permettersi un ulteriore passo falso casalingo. Il Napoli ieri ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta e si è portato a +6 sui nerazzurri in classifica al comando.

L’Inter dalla sua ha 2 partite in meno e con una vittoria stasera si porterebbe a -3 con il match di Firenze contro la Fiorentina da recuperare.

I nerazzurri hanno vinto 13 degli ultimi 14 scontri diretti in Serie A contro l’Empoli.

Anche se al momento è un po’ in difficoltà dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan ed il pareggio casalingo contro il Bologna con i talenti a sua disposizione l’Inter dovrebbe sconfiggere comodamente un Empoli fuori forma per continuare la corsa al titolo.

Pronostico Inter-Empoli:

Tip 1: Inter Empoli esito 1

Tip 2: Over 2.5

Tip 3: Inter segna primo GoL

Inter – Empoli Precedenti e Statistiche:

I precedenti tra Inter e Empoli vedono i nerazzurri in netto vantaggio 24 vittorie nelle ultime 28 partite disputate tra le due squadre, contro le sole tre vittorie dell’Empoli.

L’Empoli ha perso 26 delle 33 partite giocate contro l’Inter in Serie A: si tratta del maggior numero di sconfitte subite contro un singolo avversario nella storia dei toscani.

L’Inter ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro l’Empoli in Serie A, segnando un totale di 29 gol in queste sfide; l’unica sconfitta subita dai nerazzurri in questo periodo risale a gennaio 2023 con il risultato di 1-0.

Inter ed Empoli non hanno mai pareggiato nelle ultime 16 partite in Serie A ed i nerazzurri ne hanno vinte 14.

Migliori Marcatori dell’Inter

Thuram è il miglior marcatore dell’Inter in questa stagione, con 12 gol in 19 partite. Con 14 tiri in porta che hanno portato a 7 gol, Lautaro Martinez è il secondo miglior marcatore dell’Inter in questa stagione.

Federico Dimarco è stato il miglior creatore di occasioni dell’Inter in questa stagione: in 19 partite ha creato 23 occasioni, culminate in 4 assist.

Migliori Marcatori dell’Empoli FC

Il miglior marcatore dell’Empoli in questa stagione è Esposito, con 7 gol in 16 partite, su 28 tiri (1,8 tiri a partita). Lorenzo Colombo, un altro tra i migliori marcatori dell’Empoli, ha segnato 4 gol in 20 partite (32° in campionato), su 31 tiri (1,6 tiri a partita).

Esposito guida anche l’Empoli nella creazione di occasioni, con 16 occasioni create (46° in campionato).

Probabili Formazioni di Inter – Empoli:

Inter (3-5-2) Sommer; Bastoni, De Vrij, Pavard; Dimarco, Zielinski, Mkhitaryan, Barella, Dumfries; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1) – Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Grassi, Pezzella, Esposito, Cacace; Colombo