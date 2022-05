Pronostico Eintracht Frankfurt-Rangers, Finale UEFA Europa League, 18-05-2022

Si apre il filone delle Finali UEFA per questa stagione.

E si comincia con la Finale di UEFA Europa League.

Una Finale totalmente inedita: allo “Estadio Ramon Sànchez Pizjuàn” di Sevilla, la sfida fra Eintracht Frankfurt e il Rangers, Mercoledì 18-05-2022.

L’Eintracht allenato dall’austriaco Oliver Glasner, contro il Rangers allenato da Giovanni Van Bronckhorst.

Sfida magari inaspettata e forse per questo ancora più gustosa.

Fra due squadre solitamente outsider del calcio europeo.

Come finirà ?

Pronostico e migliori quote Eintracht-Rangers.

Il pronostico di una Finale non è quasi mai scontato.

In questo caso tuttavia c’è un fattore chiave da considerare: si tratta di due squadre che praticano un gioco molto simile, ossia molto fisico, rustico, sanguigno.

I bookmakers, dato forse il maggiore tasso tecnico medio del calcio tedesco rispetto a quello scozzese, danno i tedeschi per favoriti.

La vittoria dell’Eintracht è data a 2.4 da “Sisal.it“, quella dei Rangers a 3.15 da “Unibet“.

Probabilmente influisce anche il percorso compiuto da entrambe le formazioni nella competizione per giungere all’atto finale.

Con l’Eintracht che ha eliminato in ordine Betis, Barcelona e West Ham, contro i Rangers che hanno fatto fuori avversari sulla carta più morbidi come Stella Rossa, Braga e Lipsia.

Da aspettarsi, per quanto detto sopra, una gara molto combattuta sul piano fisico, e forse anche abbastanza aperta, magari con gol da ambo le parti.

GG a 1.66, Ov2.5 a 1.80, per chi crede in tanti gol, 2.95 per l’Ov3.5, per i fanatici del risultato esatto, il 2-2 nei tempi regolamentari paga 13 volte la posta, quote “Stanleybet“.

Probabili formazioni Eintracht-Rangers.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; A. Touré, Ndicka, Tuta; Knauff, D. Sow, Rode, Kostic; Kamada, Hauge; Borré. Allenatore: Oliver Glasner

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstrom, G. Kamara; S. Wright, Aribo, Kent. Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

Precedenti e statistiche Eintracht-Rangers.

Una finale totalmente inedita: le due squadre non si erano mai affrontate in alcuna Finale di alcuna competizione.

Tuttavia non è la prima finale di una qualunque competizione europea a disputarsi fra una tedesca e una scozzese, bensì la seconda.

E anche nella prima c’era la stessa squadra scozzese di questa finale, il Rangers per l’appunto, che nel 1967 perse la Finale della vecchia Coppa delle Coppe contro il Bayern Munchen.

Nella tiratissima finale peraltro disputatasi proprio in Germania, allo “Stadtisches Stadion” di Nurnberg, Norimberga ovviamente, gli scozzesi allora allenati da James Scotland Symon resistettero fino ai supplementari, allorquando i bavaresi allora guidati dal croato Zlatko Cajkovski la spuntarono al 109′ con gol di Franz Roth.

1° titolo internazionale nella storia del Bayern, nonché secondo titolo internazionale in assoluto nella storia del calcio tedesco, consecutivo e sempre Coppa Coppe, dopo il trionfo del Borussia Dortmund l’anno precedente.

Entrambe le sfidanti di questa Finale hanno una tradizione.

Meno forte in patria quella del club tedesco, che tuttavia mantiene il merito di essere stata la prima squadra tedesca a giocare una Finale di Coppa Campioni.

Nel 1960, la sconfitta per 7-3 contro il Real Madrid alla quinta finale vinta nelle prime 5 edizioni, ad oggi finale più ricca di gol nella storia della competizione.

E curiosamente proprio in quell’edizione del torneo, ci furono gli unici due precedenti fra Eintracht e Rangers.

Con i tedeschi che eliminarono sonoramente gli scozzesi, segnando 6 gol in ognuna delle due gare !

6-1 all’andata in Germania, 3-6 al ritorno in Scozia !

Eintracht che gioca la seconda finale nella sua storia in questa competizione, contando anche l’epoca della vecchia denominazione di Coppa UEFA.

Ed è la prima tedesca a giocare una Finale da quando è stato istituito il nuovo format di Europa League.

Stessa identica sorte per il Rangers, che perciò è la prima scozzese in Finale di Europa League dopo averne giocata e persa una UEFA, ci arriveremo.

Eintracht che insegue un trofeo internazionale che manca appunto proprio dalla Coppa UEFA del 1980, vinta nella doppia sfida finale contro i connazionali del Borussia Monchengladbach, allora allenati dalla leggenda Yupp Heynckes.

Rangers che dal canto loro inseguono un trionfo europeo che gli manca da 50 anni, dalla Coppa delle Coppe del 1972, vinta in Finale 3-2 contro la Dinamo Mosca, 1° trionfo scozzese dei soli 2 nella storia della competizione – nel 1983 quello storico dell’Aberdeen di Sir Alex Ferguson in Finale contro il Real Madrid.

Rangers che sempre contro una russa hanno perso la loro ultima finale internazionale, nel 2008, Finale di Coppa UEFA, sconfitta 2-0 contro lo Zenit allora astro nascente.