Video Gol Highlights Lituania-Italia 0-2: Sintesi 31-3-2021

Video Gol e Highlights Lituania-Italia 0-2, 3° Giornata Gruppo C Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la sblocca Sensi, raddoppia Immobile su rigore

L’Italia batte la Lituania al LFF Stadionas di Vilnius nella terza giornata del Girone C di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma nell’estate del 2022 in Qatar.

È en plein per la nazionale del ct Roberto Mancini, che chiude questo tour de force con la terza vittoria in tre partite difendendo il primo posto in classifica, tra l’altro confermando il 2-0 per la terza volta consecutiva.

Sintesi di Lituania-Italia 0-2

È una partita molto noiosa e brutta nel primo tempo, disputato su ritmi molto bassi. Gli ospiti fanno un possesso palla in realtà molto lento e con poche idee, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi compattandosi dietro la linea della palla.

Di fatto, a parte una conclusione imprecisa di Pellegrini, l’unica occasione arriva nel finale quando Emerson costringe il portiere ad una grande parata.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che continua il monologo degli ospiti e l’arroccamento dei padroni di casa.

Al 48′ minuto gli ospiti riescono finalmente a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Sensi, su assist di Locatelli, grazie alla papera del portiere avversario.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che ne approfittano per accelerare e assediare la difesa avversaria, che soffre tantissimo.

Infatti, gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio prima con Bernardeschi e Pessina, poi con Locatelli e Immobile, ma manca cinismo al momento della conclusione in alcuni casi e in altri proprio la precisione.

Dopo l’ennesimo errore sotto porta di Immobile, serve però un grande Donnarumma per evitare la beffa, risultando decisivo su Eliosius, con il portiere avversario che lo emula sulla conclusione a botta sicura di Locatelli.

Nel finale c’è ancora tempo per il raddoppio di Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per un fallo su Chiesa.

Highlights e Video Gol di Lituania-Italia 0-2:

Tabellino di Lituania-Italia 0-2

Lituania (4-2-3-1): Svedkauskas; Mikoliunas (74′ Gaspulitis), Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus (83′ Petravicius), Slivka; Novikovas, Sirgedas (58′ Eliosius); Cernych (75′ Kazlauskas). Ct. Urbonas

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (89′ Acerbi), Emerson (56′ Spinazzola); Pellegrini (46′ Sensi), Locatelli, Pessina (63′ Barella); Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy (46′ Chiesa). Ct. Mancini

Arbitro: Pawel Raczkowski (Polonia)

Gol: 47′ Sensi, 94′ rig. Immobile

Ammoniti: Pellegrini, Simkus, Locatelli, Vaitkunas, Kazlauskas

Espulsi: nessuno

