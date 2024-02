Pronostico e quote Roma-Inter, 24° Giornata Serie A 10-02-2024

Pronostico e migliori quote di Roma – Inter: un match che promette gol e spettacolo, riusciranno i giallorossi a fermare l’Inter capolista? 1X a 1.90 quota allettante.

[mwm-aal-display]

Sfida importantissima per entrambe le formazioni quella di sabato pomeriggio alle 18:00 all’Olimpico con la Roma di De Rossi attesa ad un primo vero banco di prova dopo le 3 vittorie consecutive.

Quale miglior test se non l’Inter capolista di Simone Inzaghi?

I giallorossi dopo l’esonero di Mourinho hanno invertito la rotta e hanno ottenuto 3 vittorie consecutive contro Hellas Verona, Salernitana e Cagliari lunedì scorso.

Grazie a queste vittorie importantissime che hanno portato 9 punti la Roma è salita a quota 38 al 5° posto a -1 dall’Atalanta che è quarta.

L’Inter di Simone Inzaghi è saldamente al comando della classifica di Serie A e domenica sera grazie alla vittoria nello scontro diretto contro la Juventus a San Siro per 1 a 0 hanno allungato portandosi a + 4 sui bianconeri che inseguono.

L’Inter in questo 2024 ha ottenuto 4 vittorie su 4 partite giocate in campionato e 2 in Supercoppa Italiana che l’hanno portata a vincere il trofeo.

L’ultimo pareggio dei nerazzurri è del 29 divembre a Marassi contro il Genoa per 1 a 1.

L’unica sconfitta dei nerazzurri in campionato invece risale al 27 settembre scorso contro il Sassuolo a San Siro per 2 a 1.

In Serie A l’Inter di Inzaghi ha un ruolino di marcia quasi impeccabile con 18 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta.

I migliori Bookmaker

I migliori siti di Scommesse in Italia

Pronostico e migliori quote Roma – Inter:

Il divario tra Roma e Inter in classifica in questo campionato è davvero enorme. L’Inter di Inzaghi ha 19 punti in più.

I nerazzurri sono a quota 57 mentre la Roma ne ha 38. L’Inter ha anche il miglior attacco con ben 51 gol segnati contro i 40 realizzati dalla Roma che comunque ha il terzo miglior attacco della Serie A.

L’Inter di Simone Inzaghi è imbattuta in trasferta in questo campionato.

L’unica sconfitta dei nerazzurri è stata a San Siro contro il Sasssuolo il 27 settembre.

I nerazzurri in trasferta hanno la miglior difesa e hanno subito solo 4 gol. Nelle ultime 5 trasferte l’Inter ha subito solo 2 gol!

Dall’altra parte la Roma in casa ha il miglior attacco del campionato e ha segnato 28 reti, 2 in più dei nerazzurri.

I giallorossi all’Olimpico hanno battuto l’Empoli con una goleada per 6 a 0 ed il Cagliari lunedì scorso 4 a 0.

La Roma è imbattuta all’Olimpico da 14 match consecutivi.

Dopo il cambio di panchina con De Rossi al posto di Mourinho la Roma sembra volare ma l’Inter sarà il primo vero banco di prova per i giallorossi che sin qui hanno affrontato e battuto solo squadre in piena lotta per non retrocedere Verona, Salernitana e Cagliari.

Domani ci si aspetta una partita equilibrata con la Roma che starà attenta a curare la fase difensiva e non concedere errori e spazi all’Inter che in attacco può essere pericolosa con Lautaro e Thuram.

Dal canto suo l’Inter dopo aver battuto la Juventus nello scontro diretto farà una partita tranquilla visto la posizione in classifica.

La quota 1.90 sulla doppia chance interna 1X è da provare e in alternativa consigliamo Over 2.5 a 2.10 e Gol a 1.90.

Probabili formazioni Roma – Inter:

De Rossi schiera la sua Roma con il 4-3-3 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Llorente centrali con Karsdorp a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Pellegrini e Cristante. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

Inzaghi schiera la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Darmian e Dimarco a sinistra. In attacco la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Precedenti e statistiche Roma – Inter:

E’ la sfida numero 214 in totale tra Roma e Inter mentre per quanto riguarda la Serie A sono 181 i precedenti giocati.

Il bilancio è leggermente in favore dei nerazzurri che hanno ottenuto 77 vittorie contro le 50 della Roma mentre 54 sono stati i pareggi.

Nelle ultime 10 sfide giocate il vantaggio dei nerazzurri è ancora più evidente con 6 vittorie, 3 pareggi e un solo successo della Roma nel 2022. I nerazzurri sono imbattuti all’Olimpico da 6 gare.

I giallorossi non battono all’Olimpico l’Inter dal 2016 e nelle ultime 10 sfide giocate in casa hanno ottenuto 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

L’anno scorso a maggio del 2023 l’Inter aveva vinto 2 a 0 all’Olimpico con i gol di Dimarco e Lukaku.

Nel dicembre 2021 la sfida era terminata 0 a 3 per l’Inter con i gol di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries.

All’andata a San Siro il 29 ottobre scorso l’Inter dopo aver dominato la partita e schiacciato la Roma di Mourinho è riuscita a vincere 1 a 0 con il gol di Thuram all’81°.