Pronostico e migliori quote di Olanda-Francia, 2° Giornata Gruppo D Euro 2024: sfida tra favorite che vale il 1° posto

Pronostico e migliori quote di Olanda Francia 2° Giornata Gruppo D Euro 2024: un match che promette tanti gol e spettacolo tra le due nazionali pretendenti al 1° posto del Girone.

Olanda-Francia, in programma venerdì alle 21:00 in quel di Lipsia alla “Red Bull Arena“, è una vera e propria finale anticipata tra due delle favorite per la vittoria del torneo.

Nei rispettivi match d’esordio due vittorie di misura: gli olandesi hanno sconfitto 2-1 un’ottima Polonia con un gol arrivato nei minuti finali e dopo molti errori sotto porta. La Francia ha vinto solo 1 a 0 contro l’Austria grazie a un autogol offrendo una prestazione tutt’altro che convincente.

Olanda e Francia giocano un calcio molto simile ma ai francesi potrebbe mancare Mbappé rottosi il naso in uno scontro di gioco nel match d’esordio contro l’Austria. Il bomber francese non si opererà e se scenderà in campo lo farà con una mascherina protettiva nella terza e ultima partita contro la Polonia. Tutti disponibili, invece, dall’altra parte.

Pronostico e Migliori Quote di Olanda Francia:

Visto il risultato del primo turno con entrambe le nazionali vincitori va da se che questa sfida può decidere il primo posto nel Gruppo D nel caso di vittoria di una delle due.

La tensione però potrebbe giocare brutti scherzi con nessuna delle due che vuole rischiare di perdere il match.

Nel primo turno con squadre abbordabili Olanda e Francia hanno vinto di misura in modo tutt’altro che facile come ci si aspettava.

In questo scontro diretto ci si aspettano più gol e spettacolo ed è difficile dire chi vincerà tra le due.

Proponiamo un pareggio se volete affidarvi al classico risultato esatto, oppure una combo Over 3.5 + GG, o in alternativa GG + Over 2.5 per non rischiare.

Probabili Formazioni di Olanda-Francia

La prima domanda da porsi, la più ovvia, è: chi giocherà al posto di Mbappé in caso di assenza? Molto probabilmente Giroud partirà titolare con Thuram e Dembelé ai lati

4-3-3 per entrambe e due modalità di gioco simili. Contropiede quando possibile, possesso palla abbondante e tanto lavoro ai lati per sfruttare la velocità degli esterni

Le squadre potrebbero annullarsi oppure segnare a ripetizione, mentre il risultato finale potrebbe essere un pareggio che soddisferebbe entrambe, seppur in teoria.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo. CT: Koeman

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembelé, Giroud, Thuram. CT: Deschamps

Precedenti e Statistiche di Olanda-Francia

Tre sono i precedenti a livello europeo tra queste due compagini: nel 1996 i transalpini prevalsero ai calci di rigore nei quarti di finale, nel 2000 gli olandesi vinsero 3-2 durante la fase a gironi e, ancora nella fase a gironi, per 4-1 nel 2008.

Tante amichevoli, poi alcune sfide di qualificazione e anche in Nations League, mentre non si sono mai sfidate in un Mondiale.

