Pronostico e migliori quote di Inghilterra-Danimarca, 2° Giornata Gruppo C Euro 2024: in palio tre punti che pesano

Domani alle 18 al “Deutsche Bank Park” di Francoforte sul Meno Inghilterra e Danimarca si contenderanno il primato del Gruppo C.

Se gli inglesi, primi con 3 punti dopo l’esordio vincente contro la Serbia, vincendo si assicurerebbero anche il passaggio del turno anticipato, i danesi, fermati sul pari dalla Slovenia, con un successo metterebbero un’ipoteca su tale obiettivo pur non conseguendolo aritmeticamente.

Molto diverse le prestazioni offerte dalle due selezioni nei rispettivi match d’apertura. L’Inghilterra si è limitata al compitino, ha segnato quasi subito e non ha fatto molto altro grazie soprattutto alla scarsa vena dei serbi; buona, invece, la prova offerta dai danesi, ma dopo il vantaggio non ha chiuso il match e la Slovenia, in crescendo, ha ottenuto un meritato pareggio.

Non dovrebbero esserci novità nei moduli e negli uomini che scenderanno in campo, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

Pronostico e Migliori Quote di Inghilterra-Danimarca

Difficile dare un pronostico su questa sfida. Gli inglesi segneranno e si rintaneranno come all’esordio o cercheranno di fare meglio per non correre rischi? I danesi saranno più cinici là davanti o verranno ben chiusi dai difensori di Sua Maestà?

Riteniamo che una X possa essere una buona soluzione, mentre sentiamo di escludere l’Over 2.5 o maggiore. Anche un pareggio con gol potrebbe essere una buona idea.

Probabili Formazioni di Inghilterra-Danimarca

Come accennato, non dovrebbero esserci novità nelle formazioni che scenderanno in campo domani pomeriggio.

Che partita vedremo? Inglesi presumibilmente subito in avanti a caccia del gol e Danimarca ben chiusa e pronta al contropiede oppure gioco più manovriero e ragionato da ambo i lati? Forse è più probabile la seconda ipotesi.

Danimarca (3-4-1-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Kristiansen; Eriksen; Hojlund, Damsgaard. Ct: K. Hjulmand

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct: Southgate

Precedenti e Statistiche di Inghilterra-Danimarca

Sarà il terzo confronto in un Europeo tra inglesi e danesi. Il primo fu nel girone a Euro 1992 e finì a reti bianche, mentre il secondo, tre anni fa, vide l’Inghilterra vincere 2-1 nella semifinale. Oltre alle molte amichevoli, inoltre, vi è anche un precedente in un Mondiale, l’ottavo di finale del 2002, stravinto dai britannici per 3-0.

