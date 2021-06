Pronostico Belgio-Italia , 02-07-2021, quarti di finale Euro 2020

UEFA Euro 2020 entra nel vivo con i quarti di finale.

E per la nostra nazionale arriva quello che è, forse, l’impegno più provante finora: l’Italia di Roberto Mancini affronta il Belgio allenato da Roberto Martinez Montoliù, attualmente a tutti gli effetti la nazionale più ‘quotata’ al Mondo – al 1° posto nel ranking FIFA.

Gara in programma Venerdì 02-07-2021, ore 21, all’ “Allianz Arena” di Monaco di Baviera.

Percorsi pressoché identici per entrambe le squadre, hanno superato il loro girone in maniera piuttosto agevole, facendo en-plein, a punteggio pieno con 3 vittorie su 3, gli Azzurri con 7 gol fatti e nessuno subito, belgi con 7 gol fatti e uno subito !

Italia che ha poi giocato quella che finora è stata la partita più difficile, l’ottavo di finale contro l’Austria, superata a Wembley a fatica, 2-1 dopo i tempi supplementari.

Dopo due grandi palle gol nel primo tempo, destro di Nicolò Barella dal limite dell’area e prodezza del portiere Daniel Bachmann, e splendido destro dalla distanza di Ciro Immobile stampato sul sette, secondo tempo in sordina per gli azzurri.

Che hanno perfino subito un gol, per fortuna annullato dal Var – autore l’ex interista Marko Arnautovic, ma in netta posizione di offside.

Decisivi poi i cambi con gli ingressi in campo di Federico Chiesa e Matteo Pessina, i fautori del successo: prodezza dello juventino che in area di rigore elude Laimer e batte a rete il sinistro vincente, poi gran diagonale di sinistro dell’atalantino.

A 6 minuti dal 120′ il gol della bandiera austriaca, la spizzata di testa di Sasa Kalajdzic su azione da calcio d’angolo, il 1° gol subito in questo europeo dagli azzurri.

Anche il Belgio ha avuto un piccolo rallentamento dopo una fase a gironi superata piuttosto agevolmente.

Superando l’ottavo di finale con tanta sofferenza e solo di misura, contro il Portogallo Campione d’Europa in carica e autore di un’ottima prestazione per la quale non meritava la sconfitta.

Arrivata solo grazie a un gran colpo dalla distanza del fratello d’arte Thorgan Hazard, a sancire il definitivo 1-0.

Pronostico e migliori quote Belgio-Italia

Sulla carta sembra essere l’avversaria più temibile finora affrontata.

La 1^ in classifica nel ranking FIFA, una formazione che coniuga allo strapotere tecnico dei vari De Bruyne, Mertens, i fratelli Hazard, quello fisico di quello che è forse il centravanti attualmente più completo in circolazione, stiamo naturalmente parlando di Romelu Lukaku.

Come anticipato entrambe le formazioni han dato cenni di scricchiolamento nei rispettivi impegni agli ottavi.

Italia vincente a fatica , solo 2-1 e dopo i supplementari, ma alla fine con merito, contro l’Austria.

Non la stessa cosa si può obiettivamente dire del Belgio, vincente solo con un colpo dalla distanza contro un Portogallo ottimo che probabilmente non meritava la sconfitta.

Entrambe hanno dimostrato che vanno un pò in panico e soffrono contro formazioni ben organizzate.

Entrambe hanno un tasso tecnico piuttosto elevato. Anche se il Belgio potrebbe dover fare a meno di due pedine fondamentali, De Bruyne e l’eterno assente Hazard, entrambi reduci da stiramenti muscolari.

Forse è proprio la possibilità di queste defezioni a guidare le quote dei bookmakers, che danno gli Azzurri favoriti: Snai quota la vittoria italiana a 2.40 e il successo belga a 3.50.

Essendo due formazioni abbastanza simili, possibile un certo equilibrio: GG a 1.95, Un2.5 a 1.55.

Possibile che si vada ai supplementari, un buon risultato esatto al 90′ è l’1-1, che paga 6 volte la posta, sempre con Snai.

Probabili formazioni Belgio-Italia

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco

Ballottaggi: Mertens 70% – De Bruyne 30%; Carrasco 60% – E. Hazard 40%

Indisponibili: De Bruyne (In dubbio), E. Hazard (In dubbio)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Ballottaggi: Verratti 55% – Locatelli 45%; Chiesa 60% – Berardi 40%; Chiellini 60% – Acerbi 40%

Indisponibili: Florenzi

Precedenti e statistiche Belgio-Italia

Sono 22 i precedenti fra le due nazionali.

Azzurri in netto vantaggio con 14 vittorie, per il resto 4 successi belgi e altrettanti pareggi.

In particolare in 3 confronti all’Europeo un pari senza gol – nel 1980 in Italia – e 2 successi Azzurri che sono ancora nella nostra memoria.

Entrambi nella fase a gironi ed entrambi 2-0.

Prima a Euro 2000, a Bruxelles, successo per gli Azzurri di Dino Zoff firmato da Francesco Totti e Stefano Fiore.

Poi proprio nell’ultima edizione del torneo, Euro 2016, a Decines-Charpieu, vicino Lione, trionfo degli Azzurri di Antonio Conte con reti di Emanuele Giaccherini – su lancio lunghissimo ‘alla Pirlo’ di Leonardo Bonucci – e Graziano Pellé in pieno recupero.

L’ultima vittoria belga risale a una data tragica: era curiosamente un Venerdì 13, di Novembre 2015, giorno della strage del Bataclan…

Ma qualche Km più a su di Parigi, a Bruxelles, il Belgio di Marc Wilmots sconfisse l’Italia di Conte per 3-1 in amichevole.

Azzurri delusi dal vantaggio a inizio match con Antonio Candreva, rimonta belga con Vertonghen, de Bruyne e Batshuayi.

Il pareggio fra le due nazionali manca da 25 anni, Mercoledì 29 Maggio 1996, amichevole allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona, 2-2 fra l’Italia di Arrigo Sacchi – vice-Campione del Mondo in carica – e il Belgio di van Moer, doppio vantaggio belga con Claeys e autorete di Amedeo Carboni, rimonta azzurra con reti degli allora astri nascenti Alex Del Piero ed Enrico Chiesa.

