Pronostico Atalanta-Napoli, 03-04-2022, 31^ giornata Serie A

La Domenica pomeriggio della Serie A si infiamma con un match di alta classifica.

Al “Gewiss stadium” di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Napoli di Luciano Spalletti per la 31^ giornata di campionato.

Domenica 03-04-2022, ore 15.

La Dea cerca di recuperare punti per risalire la china nella zona Champions mestamente abbandonata con le ultime deludenti prestazioni.

I partenopei sono invece rientrati nella corsa scudetto anche causa rallentamenti dell’altra, più celebre, nerazzurra, ovviamente l’Inter Campione d’Italia in carica.

Una sfida estremamente interessante fra due formazioni entrambe parecchio votate all’attacco, con la Dea che può sfoggiare un potenziale fisico superiore, mentre i partenopei sono un gradino sopra sul piano tecnico.

Pronostico e migliori quote Atalanta-Napoli.

Come sovente capita nei big match è un pronostico complicato.

Come anticipato, i bergamaschi hanno necessità di recuperare terreno in campionato per riprendersi la zona Champions abbandonata.

Impresa non facilissima data la distanza di 8 punti, ma neanche impossibile considerando il periodo di forma ottimo dei bergamaschi.

Reduci da una striscia positiva di 4 gare consecutive in stagione, compresa la doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League, superata con doppia vittoria sul Leverkusen e conseguente qualificazione ai quarti di finale della competizione, raggiunti per la prima volta dalla Dea da quando son cambiati format e denominazione della competizione.

Lombardi quindi come detto in ottimo stato di salute e di forma fisica e mentale in questo particolare momento storico.

Il ché potrebbe costituire un problema per l’avanzata dei partenopei, tornati a sognare lo scudetto grazie anche al forte quanto inaspettato rallentamento dell’Inter.

Il tutto nonostante lo stop nella sfida di vertice contro il Milan del 6 Marzo.

La sensazione è che si vedrà una partita piuttosto combattuta, dove le due formazioni, nonostante siano come anticipato entrambe parecchio votate all’attacco, dovrebbero sostanzialmente annullarsi a vicenda.

I bookmakers danno la Dea per favorita, considerato probabilmente anche il fattore campo.

Il segno 1 è dato a 2.45 da “Starcasinò.it”, mentre il segno 2 è dato a 3.1 da diverse agenzie.

Per quanto detto sopra, per chi trovasse possibile l’annullamento reciproco, il segno X è a 3.4 sempre con “Starcasinò” e anche con “Bwin”,

Annullamento vicendevole comporterebbe anche non molti gol, Un2.5 a 1.95, la combo X + Un2.5 a 4.70, e per chi volesse rischiare, il risultato esatto 1-1 a 6.70, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

Precedenti e statistiche Atalanta-Napoli.

Sono 117 in assoluto i precedenti fra le due formazioni, in tutte le competizioni e in casa di una e dell’altra.

Vantaggio napoletano, 49 vittorie, contro le 33 orobiche, 35 i pareggi, 158 gol del Napoli, 126 della Dea.

All’andata la spuntarono gli orobici, 2-3 con tante emozioni, vantaggio di Malinovskij, momentanea rimonta napoletana con Zielinski e Mertens, contro-rimonta lombarda con reti di Demiral e Freuler.

Ultimo precedente a Bergamo, 21 Febbraio 2021, nello scorso campionato, netta vittoria 4-2 per i padroni di casa, grande protagonista Gosens, autore di un gol e di un autogol, gol dell’ex di Zapata e poi Muriel e Romero per gli altri gol bergamaschi, di nuovo Zielinski per i partenopei.

Ultima vittoria del Napoli a Bergamo quasi 4 anni fa, 3 Dicembre 2018, 1-2 per il Napoli di Ancelotti in casa della Dea sempre guidata dal Gasp, reti di Ruiz e Milik intervallate dal momentaneo pari dell’ex di turno Zapata.