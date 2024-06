Programma e orari Ottavi di Finale Euro 2024: Sabato Italia – Svizzera alle 18:00

Calendario completo Ottavi di Finale di Euro 2024: si inizia sabato con Italia Svizzera alle 18:00 e Germania Danimarca alle 21:00.

Con la fine della fase a Gironi si è delineato il programma completo degli ottavi di finale degli Europei 2024 e anche il tabellone fino alla Finale di Euro 2024.

Sarà l’Italia di Spalletti ad aprire gli ottavi di finali sabato 29 giugno alle 18:00 contro la Svizzera a Berlino.

Per gli azzurri si prospetta una sfida tutt’altro che semplice contro una squadra che ha messo in seria difficoltà i padroni di casa della Germania rimanendo in vantaggio per tutto il match e raggiunti sul pareggio dai tedeschi solo nel recupero.

Sempre sabato 29 giugno alle 21:00 i padroni di casa della Germania primi nel Gruppo A affronteranno la Danimarca seconda nel Gruppo C a Dortmund.

Domenica 30 giugno a Gelsenkirchen l’Inghilterra affronta la Slovacchia qualificata come una delle migliori terze e la vincente di questo match troverà nei quarti la vincente di Italia – Svizzera.

Alle 21:00 di domenica 30 giugno a Colonia la Spagna di De La Fuente affronta la Georgia qualificata come migliore terza.

Lunedì 1 Luglio alle 18:00 a Düsseldorf va di scena una sfida tra due seconde classificate Francia 2° nel Gruppo D e Belgio 2° nel Gruppo E.

Alle 21:00 di Lunedì 1 luglio a Francoforte si gioca Portogallo Slovenia.

Martedì 2 luglio si chiude il quadro degli ottavi di finale con Romania Olanda che si giocherà alle 18:00 a Monaco e Austria – Turchia alle 21:00 a Lipsia.

Programma e Orari Ottavi di finale Euro 2024

Sabato 29 Giugno

18.00 Svizzera – Italia (Berlino) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

(Berlino) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 21.00 Germania – Danimarca (Dortmund) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Domenica 30 Giugno

18.00 Inghilterra – Slovacchia (Gelsenkirchen) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)SPORT (canale 251)

(Gelsenkirchen) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)SPORT (canale 251) 21.00 Spagna – Georgia (Colonia) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Lunedì 1 Luglio

18.00 Francia – Belgio (Düsseldorf) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)(canale 251)

(Düsseldorf) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)(canale 251) 21.00 Portogallo – Slovenia (Francoforte) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Martedì 2 Luglio

18.00 Romania – Olanda (Monaco) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

(Monaco) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251) 21.00 Austria – Turchia (Lipsia) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Dove vedere gli Ottavi di Finale in Diretta Tv e Streaming:

Sarà possibile vedere tutti i match degli ottavi di Finale di Euro 2024 sulla piattaforma Sky ai canali Sky Sport 1 Hd, Sky Sport Calcio e Sky Sport.

Inoltre è possibile vedere i match degli ottavi di finale in Diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

La telecronaca su Rai 1 sarà affidata alla coppia Alberto Rimedio – Antonio Di Gennaro mentre su Sky Sport ci sarà il duo Fabio Caressa – Beppe Bergomi.

Su Rai 1 in chiaro saranno trasmessi solo 4 match degli ottavi di finale:

sabato 29 giugno, Svizzera – Italia, ore 18:00

sabato 29 giugno, Germania – Danimarca, ore 21:00

lunedì 1 luglio, Portogallo – Slovenia, ore 21:00

martedì 2 luglio, Austria – Turchia, ore 21:00

Tabellone Completo Euro 2024:

Nei quarti di Finale l’Italia di Spalletti affronterebbe la vincente tra Inghilterra e Slovacchia e potrà essere una riedizione della Finale di Wembley del 2021.

A parte l’Inghilterra che l’Italia potrebbe trovare di fronte nei quarti di finale tutte le altre nazionali considerate favorite per la vittoria finale ossia Francia, Germania, Spagna e Portogallo si trovano nella parte opposta del tabellone rispetto agli azzurri che quindi potrebbe incontrare una di loro solamente in un’eventuale Finale.

Si prospetta un quarto di finale di fuoco tra la vincente di Germania Danimarca e di Spagna Georgia.

Un altro quarto interessante è quello tra la vincente tra Olanda e Romania e le rivelazioni Austria e Turchia.

La vincente tra Belgio e Francia affronterà la vincente tra Portogallo e Slovenia.

QUARTI DI FINALE

Venerdì 5 luglio

1) Ore 18.00 vincente ottavo di finale 2 – vincente ottavo di finale 4 (Stoccarda) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

2)Ore 21.00 vincente ottavo di finale 5 – vincente ottavo di finale 6 (Amburgo) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

Sabato 6 luglio

3) Ore 18.00 vincente ottavo di finale 3 – vincente ottavo di finale 1 (Düsseldorf) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

4) Ore 21.00 vincente ottavo di finale 7 – vincente ottavo di finale 8 (Berlino) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

SEMIFINALI

Martedì 9 luglio

Ore 21.00 vincente quarti di finale 1 – vincente quarti di finale 2 (Monaco) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

Mercoledì 10 luglio

Ore 21.00 vincente quarti di finale 3 – vincente quarti di finale 4 (Dortmund) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

FINALE

Domenica 14 luglio Ore 21.00 (Berlino) – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport (canali da definire), Diretta streaming su Rai Play, NOW e Sky Go

Albo d’Oro Europei:

Germania : 3 (1972, 1980, 1996)

: (1972, 1980, 1996) Spagna : 3 (1964, 2008, 2012)

: (1964, 2008, 2012) ITALIA : 2 (1968, 2020)

: (1968, 2020) Francia : 2 (1984, 2000)

: (1984, 2000) Unione Sovietica : 1 (1960)

: (1960) Cecoslovacchia : 1 (1976)

: (1976) Olanda : 1 (1988)

: (1988) Danimarca : 1 (1992)

: (1992) Grecia : 1 (2004)

: (2004) Portogallo: 1 (2016)

