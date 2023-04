Probabili formazioni Milan-Napoli: chi al posto di Osimhen?

Dopo il turno pasquale di campionato, torna la Champions League. Dopo anni di anonimato è grande Italia ad animare i quarti di finale. I primi riflettori saranno puntati martedì 12 aprile allo stadio da Luz quando alle 21:00 scenderanno in campo Benfica–Inter. In caso di passaggio del turno nerazzurro, avremo la certezza di avere un italiana in finale, un evento che non si verifica dal maggio 2010, quando appunto la beneamata conquistò il trofeo e quel triplete storico.

La certezza è data dal sorteggio dal momento in cui dall’altre parte ci sarà uno scontro fratricida tra Milan e Napoli. Un derby italiano europeo che arriva tra l’altro dopo la recente partita in campionato, in cui il diavolo ha strapazzato per 4-0 la squadra di Luciano Spalletti. Un incidente di percorso che non pregiudica assolutamente la conquista del tricolore, il 3° della sua storia dopo 33 anni. Un Napoli apparso stanco e spuntato che si presentò senza il suo giocatore migliore, quel Victor Osimhen che dovrà saltare anche l’incontro di mercoledì 13 aprile in programma a San Siro. Un assenza pesante, confermata dalla lista dei convocati diramata dal club.

Milan-Napoli, assente Osimhen: gioca Raspadori

L’attaccante nigeriano ha provato in tutti i modi a forzare i tempi di recupero. Prima dell’ufficialità delle convocazioni si è allenato al centro sportivo di Castel Volturno, un lavoro individuale sul campo senza allenarsi con il resto della squadra. Le condizioni di Osimhen dopo l’infortunio patito con la sua nazionale non sono risultate idonee tanto da escluderlo dalla lista dei convocati per preservarlo in vista del ritorno di coppa in programma al Maradona martedì prossimo 18 aprile.

Un assenza pesante, in un momento cruciale della stagione, per un attaccante che in campionato con i suoi 21 gol sta trascinando la propria squadra alla conquista dell’agognato tricolore. Luciano Spalletti anche in considerazione dell’assenza di Simeone, uscito per infortunio nel recente incontro di campionato vinto per 2-1 sul campo del Lecce, in attacco si affiderà all’ex giocatore del Sassuolo, Giacomo Raspadori, recuperato ma non al top della condizione, con Lozano e Kvaratskhelia ai suoi lati.