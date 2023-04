Pronostico Milan-Napoli, 12-04-2023, andata quarti Champions League

Pronostico Milan Napoli, andata quarti Champions League, Mercoledì 12 Aprile ore 21

Ripartono le competizioni UEFA e una sfida in particolare catalizza le attenzioni mediatiche in merito al calcio italiano.

Per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League, Mercoledì 12-04-2023, a San Siro, il Milan ospita il Napoli in una sfida totalmente inedita in ambito internazionale.

I rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dall’ennesima delusione in campionato, con lo scialbo pari casalingo senza gol contro l’Empoli.

Mentre i partenopei di Luciano Spalletti, sempre più lanciati verso lo scudetto, hanno espugnato a fatica il campo del Lecce.

Successo con cui la capolista ha potuto trovare parziale riscatto dal pesantissimo ko subito proprio contro i rossoneri, nella sfida casalinga di una settimana fa sempre in campionato, uno 0-4 senza storie.

Sconfitta che se da un lato potrebbe aver minato le certezze partenopee, dall’altro, di contro, potrebbe anche derivare dal periodo di preparazione mirato alla Champions, in cui il Napoli è stato chiamato ad una mirata gestione delle forze e risorse.

Pronostico e migliori quote Milan-Napoli.

Un pronostico decisamente complicato.

Per quanto detto i rossoneri han fatto un altro passo falso dopo l’exploit proprio in casa dei partenopei, il ché potrebbe declassare questo ultimo a fuoco di paglia, anche dovuto, come anticipato, a un possibile crollo fisico-psicologico della stessa capolista, oltre alla fase di preparazione alle coppe che, appunto, potrebbe aver sottratto tante energie ai partenopei.

Si consideri anche il dna europeo dei rossoneri, contrapposto alla limitata esperienza internazionale di un Napoli che, tuttavia, potrebbe continuare a perpetuare la sua potenza di fuoco anche in ambito di Champions.

Una Champions sin qui dominata dalla banda di Spalletti, che ha superato il suo girone contro colossi del calibro del Liverpool vice-campione, dell’Ajax e dei Rangers, tutte e 3 avversarie sconfitte con ampio margine, cui ha fatto seguito l’eliminazione agli ottavi dell’Eintracht Francoforte detentore dell’Europa League.

Il tutto ha portato il Napoli, come detto, alla prima qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea.

E c’è da credere che la voglia di conferme sia tanta per il Napoli.

Un dato statistico rilevante è quello secondo il quale il Milan ha vinto solo una delle ultime 8 sfide casalinghe contro il Napoli in tutte le competizioni, per il resto 3 pareggi e ben 5 vittorie partenopee, consecutive le ultime 3.

Compresa, fra queste, la gara di andata a San Siro.

Allo stato attuale dei fatti, possiamo considerare che i rossoneri faranno la loro bella prova, ma magari senza il dominio di qualche settimana fà, dato che, presumibilmente anche il Napoli non si tirerà indietro, come si presume possa aver fatto un pò nel suddetto match.

I bookmakers concordano con un sostanziale equilibrio: le quote per le vittorie di una o dell’altra sono uguali, 2.85, segno 1 con Efbet, segno 2 con Unibet.

Presumendo di avere a che fare, come detto, con un match molto combattuto, suggeriamo un GG, 1.83, possibile anche che ci siano molti gol, Ov2.5 a 2.10, combo GG + Ov2.5 a 2.35, tutte quote Stanleybet.

Probabili formazioni Milan-Napoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Precedenti e statistiche Milan-Napoli.

E’ una sfida totalmente inedita in ambito internazionale.

E’ anche la terza sfida stagionale, finora un successo a testa.

All’andata a San Siro la scorsa Domenica 18 Settembre 2022 vittoria partenopea 1-2 in rimonta, rigore di Politano e rete del figlio d’arte Simeone dopo il momentaneo pari di Giroud.

Al ritorno pochi giorno fa il netto 0-4 dei rossoneri all’Ombra del Vesuvio, con doppietta di Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers.

Un filo conduttore di entrambe le sfide è stata l’assenza di bomber Osimhen, che potrebbe essere assente anche in questa sfida.

Come anticipato, rossoneri vincenti una sola delle ultime 8 sfide casalinghe contro il Napoli, e son già passati 4 anni: lo scorso 29 Gennaio 2019 la vittoria per 2-0 in un altro quarto di finale, di Coppa Italia, la doppietta di Piatek risolse tutto in meno di mezz’ora.

Napoli, come detto, reduce da 3 vittorie di fila nella San Siro rossonera.