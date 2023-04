Dove vedere Benfica-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 11-04-2023

Dove vedere Benfica-Inter, match valevole per il turno d’andata dei quarti di finale di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio “Estadio Da Luz” di Lisbona, martedì 11 aprile, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv e Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

I Portoghesi del Benfica arrivano sicuramente meglio al primo confronto dei quarti di finale di Champions League, gli uomini allenati dal tecnico tedesco Schmidt che, nonostante l’ultima gara di campionato persa contro i rivali del Porto di Conceicao, restano primi in classifica a più 7 punti dal secondo posto presieduto proprio dal Porto. I portoghesi del Benfica hanno dimostrato fin qui di esprimere uno dei calci più belli del contesto europeo e per la gara d’andata potranno contare su tutto l’appoggio dello stadio Da Luz, dove il Benfica cercherà di dare il massimo per ottenere un risultato vantaggioso in vista della gara di ritorno.

Dall’altra parte l’Inter di Simone Inzaghi, che non riesce a vincere in campionato dallo scorso 5 marzo e ritrovandosi di fatto attualmente al di fuori di un posizionamento in Champions League. Un periodo veramente buio quello dei nerazzurri, che devono disperatamente ritrovare il giusto entusiasmo per questo finale di stagione. La gara d’andata di martedì contro il Benfica potrebbe rappresentare da una parte un rilancio in toto del contesto nerazzurro, dall’altro un altro tassello di una crisi che non conosce fondo. Il compito di Simone Inzaghi sarà quello di cercare a tutti i costi di invertire la rotta direzionale in cui si è stagnata l’Inter e la prossima partita di Champions potrebbe rilevarsi fatale anche per una futura permanenza del tecnico alla guida della squadra.

Dove vedere Benfica-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Benfica-Inter

Benfica-Inter Data: 11 Aprile

11 Aprile Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Canale 5

Canale 5 Streaming: Sky, Now Tv e Mediaset Infinity

Benfica-Inter sarà trasmessa chiaro su Canale 5, oltre a essere visibile anche in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky e di conseguenza anche alla partita in programma e Mediaset Infinity, anch’essa piattaforma detentrice dei diritti delle gare di Champions League.

La partita Benfica-Inter potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.



Sarà Fabio Caressa il telecronista di Benfica-Inter su Sky. Al suo fianco, nel ruolo di commentatore tecnico, ci sarà Giuseppe Bergomi.

Benfica-Inter le ultimissime:

Nel Benfica non ci sarà il capo della retroguardia portoghese Otamendi, squalificato: il tecnico tedesco Schmidt lo sostituirà con il brasiliano Verissimo. Occhi puntanti soprattutto su Joao Mario, grande ex della gara, che affiancherà Rafa Silva e Aursnes nel trittico di trequartisti alle spalle di Ramos unica punta.

Nei nerazzurri Edin Dzeko è pronto a tornare al centro dell’attacco con l’appogio di Lautaro Martinez. In mediana tornerà Brozovic che nell’ultima gara di campionato contro la Salernitana ha rifiatato grazie all’impiego dal primo minuto di Asllani. Ancora da valutare le condizioni di Milan Skriniar, ancora alle prese con il problema alla schiena. In difesa pronto ancora Darmian a ricoprire il ruolo come braccetto di destra al fianco di Acerbi e Bastoni a completare il reparto.

Inter Milan’s Belgian forward Romelu Lukaku (4thR) celebrates after opening the scoring during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Inter Milan and FC Porto, on February 22, 2023 at the San Siro (Giuseppe-Meazza) stadium in Milan. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Benfica-Inter Probabili Formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Verissimo, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos.

Inter (3-5-2): Onana. Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Di Marco, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.