Probabili Formazioni Juventus Porto Champions League 09-03-2021

Probabili Formazioni di Juventus Porto, ritorno ottavi di Finale di Champions League Martedì 9 Marzo 2021 ore 21:00

La Juventus di Andrea Pirlo viene dalla preziosa vittoria in campionato contro la Lazio, quanto sia stato importante il risultato contro i b iancocelesti è riassunto nell’esultanza di Alvaro Morata che cerca una delle telecamere e urla «Non molla nessuno qui eh!!!».

La stagione bianconera fin qui è stata un continuo saliscendi, una montagna russa, con l’alternarsi di prestazione opache e sottotono ad altre superlative e oltre le aspettative.

L’urlo di Morata però riassume la Juventus e i suoi giocatori: giocatori che anche nei momenti più difficili, nell’emergenza data dagli infortuni e in un sistema di gioco che ancora non va come sperato, tirano fuori la grinta e danno quel qualcosa in più per portare a casa il risultato, perché alla fine, come dicono da quelle parti «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta».

La Juventus arriva alla partita decisiva per il passaggio del turno in Champions League con il Porto, con il morale alto grazie alla vittoria 3-1 sulla Lazio di Sabato sera, con il recupero di alcuni elementi importanti (Arthur, Bonucci e Cuadrado), e con un Morata tornato ai livelli di inizio stagione.

Inoltre i bianconeri stanno trovando in Federico Chiesa un leader inaspettato, un trascinatore che lotta su ogni pallone e tiene alto il morale dei compagni, e se questo ottavo di finale di ritorno è ancora aperto è proprio grazie alla rete segnata dal numero 22 juventino all’Estàdio do Dragao dove il match finì 2 a 1 per i portoghesi.

Servirà una grande Juve per ribaltare il 2-1 dell’andata, si perché la squadra di Sérgio Conceição ha dato prova di grande organizzazione e compattezza, una squadra imprevedibile e che potrà andare a Torino con due risultati su tre.

I portoghesi vengono dalla vittoria per 0-2 con il Gil Vicente, squadra di bassa classifica del campionato portoghese, in cui hanno giocato gli stessi 11 che dovrebbero scendere in campo Martedì sera a Torino. La vittoria però ha portato anche qualche brutta notizia a Conceição: Corona è infatti uscito dal campo a causa di una capocciata con un avversario e le sue condizioni saranno da valutare.

Ultime sulle Formazioni di Juventus Porto:

Porto che si dovrebbe schierare dunque con un 4-4-2: Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi.

La squadra di Andrea Pirlo invece dovrà fare i conti con la squalifica del tuttofare Danilo, che si va ad aggiungere agli indisponibili Bentancur (causa covid) e Dybala, mentre saranno da valutare Chiellini che potrebbe andare in panchina, e De Ligt che, se in buone condizioni, potrebbe partire titolare.

Juventus che dovrebbe scendere in campo a sua volta con un 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ma attenzione ad Arthur che verrà valutato nelle ultime sedute di allenamento e potrebbe prendere il posto di Ramsey.

Quello che è certo però è che indipendentemente da chi andrà in campo alla squadra bianconera servirà una grande prestazione, sarà una sfida delicata, da dentro o fuori, una sfida da vincere ma allo stesso tempo una sfida in cui non bisognerà avere fretta perché alla fine può bastare l’1-0.

Appuntamento allora a Martedì sera, Allianz Stadium di Torino ore 21:00. Il tempo delle prove, degli esperimenti, delle altalene di risultati e dei saliscendi di prestazioni è finito, la Juventus è in quella fase della stagione in cui non si può più sbagliare, non si può non dare il 100%, e Mister Pirlo dovrà essere bravo a motivare i ragazzi.

Sopratutto però in queste partite non si può mollare, ma a ricordare questo ai compagni siamo sicuri che ci penserà Alvaro Morata.

Probabili Formazioni di Juventus Porto:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Diogo Leite, Sarr, Zaidu; Otavio, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceicao

