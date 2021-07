Probabili formazioni Italia-Inghilterra Finale Europei 11-7-2021

Pochi dubbi per Mancini e Southgate che si affideranno agli uomini di fiducia del percorso Europeo di entrambe le Nazionali.

A poco più di 48 ore dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, gli animi delle due compagini è alle stelle ed entrambe hanno solo una cosa in mente: vincere e riscattare anni di fallimenti e false speranze.

Si ride, si scherza e si consolida, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo spirito di gruppo a Coverciano, dove l’Italia non è mai stata così sicura di se e così speranzosa nel conseguire un obiettivo.

Gli azzurri di Roberto Mancini sono consci del grande lavoro fatto e stanno cercando di trasformare l’inevitabile tensione emotiva, in motivazione per una sfida che vedrà l’Italia da sola contro un intero stadio.

Anche per questo, l’Inghilterra non può sbagliare. Ogni angolo della Nazione è tappezzata con la scritta “it’s coming home”, quasi come se fosse legittimo, per i Tre Leoni, alzare il trofeo nello stadio che più li rappresenta e con il tifo a favore.

Anche all’interno della selezione di Southgate, l’ottimismo è alle stelle e tutti pensando di poter conquistare, per la prima volta, il trofeo Europeo con i colori inglesi.

Sarà fatale ogni singolo elemento delle due rose per vincere quella che si prospetta una vera e propria battaglia e, come sempre, tutto partirà dalle scelte iniziali dei due CT.

Mancini, per la prima volta in questo Europeo, non modificherà l’11 che ha iniziato il match contro la Spagna con Donnarumma tra i pali e il solito modulo 4-3-3.

Ci affideremo all’esperienza di Bonucci e Chiellini con Di Lorenzo e Emerson Palmieri a giocare come terzini nella fondamentale sfida contro i grandi velocisti inglesi.

A centrocampo, servono i migliori Barella e Verratti, ancora non perfetti durante questa spedizione, che completeranno il reparto insieme a Jorginho, tra i migliori nelle 6 partite disputate.

Chiesa e Insigne giocheranno da esterni alti con Immobile unica punta, sperando che proprio il campione della Lazio torni a sfoggiare la versione migliore di se.

Southgate, oltre a Pickford, sempre presente tra i pali, si affida nuovamente al 4-2-3-1 con elevata trazione offensiva e grande spinta degli esterni.

Walker e Shaw saranno i terzini designati con Maguire e Stones al centro della difesa. Phillips e Rice, ancora una volta, giocheranno sulla mediana, mentre Saka e Sterling giocheranno da esterni alti.

Completerà il reparto della trequarti, Mason Mount, che giocherà dietro l’unica punta Harry Kane.

Le formazioni sembrano, ormai, già decise. Manca solo il calcio d’inizio dei 90 minuti che decideranno le sorti di questo accesissimo Euro2020.

Probabili formazioni Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini. A disposizione: Meret, Sirigu, Florenzi, Toloi, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Pessina, Bernardeschi, Belotti, Berardi.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. All. Gareth Southgate. A disposizione: Ramsdale, Trippier, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Foden, Bellingham, Sancho, Rashford, Calvert-Lewin.

