PROBABILI FORMAZIONI INTER-VERONA 25-04-2021 ORE 15:00

L’Inter reduce da due pareggi consecutivi vuole ritrovare la vittoria per mantenere il distacco di 10 punti dal Milan, ospita il Verona che galleggia a metà classifica e viene da tre sconfitte consecutive, questo è lo scenario della 31esima giornata.

COME ARRIVA L’INTER

All’inter servono 8 punti per visero lo scudetto, per cominciare dai primi 3 Conte schiera contro i Gialloblu la solita retroguardia, con a centrocampo la possibile incursione di Sensi al posto di Eriksen. sulle fasce i soliti Peresic ed Hakimi, mentre in attacco il duetto titolare Lu-La dovrebbe riconfermarsi, a patto che nn scelta Conte di schierare Sanchez dall’inizio.

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA

Ivan Juric schiera in porta Silvestri protetto Dawidowicz e Dimarco, mentre la terzo posto verrà conteso da Magnani e Gunter. a centrocampo out Sturaro e Veloso: Tameze e Ilic mediani affiancati sulle ali da Faraoni e Lazovic. Kevin Lasagna in attacco cercherà di bucare la retroguardia milanese.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric.

