PROBABILI FORMAZIONI INTER-UDINESE 23/05/2021 ORE 15.00 38 GIORNATA

L’inter si gioca l’ultima partita di campionato quasi una passerella dove la squadra campione di Italia vorrà chiudere in bellezza questo anno di successi contro l’Udinese, ormai salva a metà classifica, ma reduce da due sconfitte di fila, vogliosa perciò di riscattarsi e chiudere l’anno col piede giusto in vista della prossima stagione.

COME ARRIVA L’INTER

I Nerazzurri vorranno festeggiare al meglio e per farlo non possono contare su Barella e Brozovic, il primo appena operato al naso e il secondo squalificato, verranno sostituiti da Gagliardini, Eriksen e Sensi. Hakimi e Young esterni. In difesa De Vrij in ballottaggio con Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni o Skriniar; Radu possibile dal primo minuto a difendere la porta, ma si va verso la titolarità di Handanovic. In attacco Lukaku-Lautaro Martinez, scalpita poi. Vidal e Sanchez insieme a Vecino partiranno dalla panca.

COME ARRIVA L’UDINESE

l’Udinese scende in campo con i titolari, a partire da musso Musso in porta con Becao, Nuytincke Bonifazi in difesa. Esterni Molina e Stryger Larsen, a centrocampo De Paul, Walace e Makengo. in attacco Okaka con Roberto Pereyra.

Inter, 3-5-2: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Gagliardini, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Udinese, 3-5-1-1: Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Makengo, Walace, Stryger Larsen; Pereyra, Okaka.

