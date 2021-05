PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA ORE 18:00 7-05-2021 35 GIORNATA

L’inter ormai incoronata campione d’Italia è al giro di boa e cerca di chiudere in bellezza il campionato, la Sampdoria non ha nulla da temere e punta a piazzarsi bene nella zona sinistra della classifica, sarà una patita che potrebbe prediligere la bellezza del gioco, visto che le due squadre non hanno nulla da perdere.

COME ARRIVA L’INTER

L’Inter campione d’Italia coronerà la sua stagione a San Siro. Conte lascerà spazio alle seconde linee, partendo da Ranocchia, Darmian, Gagliardini, Sensi e Young. Lukaku punta al titolo di capocannoniere, perciò parte dal primo minuto, affiancato non dal solito Lautaro, sostituito probabilmente da Sanchez.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

La Sampdoria si troverà ad affrontare la corazzata nerazzurra, Claudio Ranieri parte dalla difesa che ha schierato contro la Roma, Davanti ad Audero Tonelli, Colley, Bereszynski e Augello. A centrocampo Adrien Silva, Thorsby con Candreva sulla fascia di destra e Jankto ulla fascia sinistra. In attacco potrebbe Quagliarella al rientro accompagnato da Keita Balde o Gabbiadini.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Martinez. ALL.: Conte.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.



