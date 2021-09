Probabili formazioni e Pronostico Shakhtar Dontesk-Inter

Stadio olimpico Ucraina ore 18 45 Martedì 28 settembre 2021

Torna l?appuntamento infrasettimanale con l’Europa e l’Inter è pronta ad affronatre in trasferta la squadra Ucraina di De Zerbi per riscattare la sconfitta contro il Real, sperando di aver più fortuna e di concretizzare il bel gioco.

Come arriva l’Inter

Inzaghi, reduce dal pareggio nel big match contro I bergamaschi in campionato, è sicuro del potenziale enorme della sua squadra, ma colleziona anche incertezza difensive, in particolare tra i pali. non avendo valide alternative, Handanovic proteggerà la porta aiutando la solita difesa titolare a tre. il centrocampo, visto l’ottima prestazione di Vecino con l’Atalanta, avrà lui come direttore al posto di Calhanoglu, coadiuvato dal duo insostituibile Brozovic-Barella. ad accogliere la regie scattanti sulle fasce Dumfries e Perisic. in attacco confermati Lautaro e Dzeko, i quali potranno afre affidamento sul recupero di Correa, pronto a tornare dall’infortunio con lo stesso piglio delle prime partirte.

Come arriva lo Shakhtar Dontesk

I padroni di casa, con Roberto De Zerbi vecchia conoscenza del campionato Italiano, sono indecisi tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, anche se probabilmente si scenderà in campo con il secondo schema, Pyatovtra i pali e difesa a quattro Dodò, Marlon, Matvienko e Ismaily. a centrocampo Maycon e Marcos Antonio, che serviranno palloni a Teté, Alan Patrick e Pedrinho che a loro volta cercheranno di imbucarla per Traoré.

Pronostico

La partita si prospetta equilibrata. Gli ucraini sono secondi nel loro campionato con una sola sconfitta nelle ultime 5 partite di campionato, però hanno perso incredibilmente la prima di Champions. L’Inter ha un valore tecnico superiore, per questo è favorita alla vittoria, tuttavia l’anno scorso ha pareggiato nel girone tutte e due le volte e adesso si trova senza punti come lo Shaktar in cerca di riscatto in una partita che si preannuncia scoppiettante.

Probabili formazioni

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Marcos Antonio; Teté, Alan Patrick, Pedrinho, Traoré. All. De Zerbi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

