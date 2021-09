Probabili formazioni e Pronostico Inter-Bologna

Sabato 18-09-21 ore 18 Stadio San-Siro

L’inter, dopo la bruciante sconfitta europea che nn ha premiato i Nerazzurri per il gioco espresso, cercherà di samltire lo smacco per far sì che non ci siano ricadute in campionato, dove i nerazzurri ospiteranno a casa loro il Bologna di Sinisa, che viene da una vittoria e in classifica ha gli stessi punti della squadra di Inzaghi.

Come arriva l’Inter

Simone Inzaghi preparerà la partita di sabato con un unico pallino in testa: vietato sbagliare. I campioni d’italia, amareggiati per la sconfitta settimanale, cercheranno di risollevarsi schierando in campo la stessa formazione che è scesa in campo in Europa che, al netto del risultato, si rivelata formidabile dal punto di vista del gioco. Handanovic tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni, ritrovato a presidiare le retrovie con l’aggiunta di Darmian. Il centrocampo titolate Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dimarco, con possibile ingresso di Vidal al posto del turco fin dal primo minuto, davanti Lautaro Martínez, Dzeko in cerca di goal.

Come arriva il Bologna

Sinisa sta impastando un inizio favoloso, a dimostrarlo la posizione in classifica, ma adesso arriva il primo grande big match, dopo quello di Bergamo, e per far bella figura in quello che è stato il suo stadio quando era giocatore, l’allenatore degli emiliani schiererà Skorupski in porta, la difesa titolare formata da De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey, 8l centrocampo formato dai 2 perni Nico Domínguez, Svanberg che sosteranno le frecce Orsolini, Soriano, pronte a partire e a imbucare per Barrow e Arnautovic.

Pronostico

lo scontro è tra 2 squadre a pari punti, a il bilancio degli ultimi anni prende a favore dei Nerazzurri con 5 vittorie su 7 match, e 2 per gli emiliani.

a scorsa stagione Conte ha vinto sia all’andata che al ritorno, ma la squadra è cambiata e il momento dell’Inter è senza dubbio peggiore rispetto a quello del Bologna che, seppur sfavorita, arriva al big match più riposata. Sarà uno scontro avvincente!

Probabili Formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Nico Domínguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic

