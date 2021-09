Probabili Formazioni e Pronostico di Inter Real Madrid – Champions League 15-09-2021

Probabili Formazioni e Pronostico di Inter Real Madrid 1° Giornata Gruppo D Champions League 2021-2022

L’Inter di Simone Inzaghi arriva alla prima partita di Champions League subito con un big match e troverà di fronte il Real Madrid di Ancelotti.

Mercoledì 15 settembre a San Siro è subito Inter – Real Madrid dove i nerazzurri cercheranno di vendicare la doppia sconfitta rimediata la scorsa stagione nella fase a gironi di Champions League dove sono stati poi subito eliminati.

Come arriva l’Inter:

La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida con l’amaro in bocca visto il pareggio in campionato per 2 a 2 contro la Sampdoria di sabato scorso e la perdita della vetta dopo 19 giornate consecutive.

Ad aggravare la situazione ci sono gli infortuni di Sensi che si aggiunge a quello di Gagliardini e Bastoni che sarà in dubbio fino alla fine.

Inzaghi non vuole cambiare il suo assetto tattico e ripropone è il 3- 5- 2, con la solita difesa a tre a supportare Handanovic , formata da Skriniar, de Vrij e Dimarco o Bastoni. Il centrocampo rimane quello di Genova , Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. La coppia d’attacco sarà formata da Dzeko e Lautaro nonostante Correa spinge per avere la titolarità.

Questa sarà la rosa che cercherà di aggiudicarsi la seconda storica vittoria contro i Blancos nei gironi di Champions League.

Come arriva il Real Madrid:

Il Real arriva alla riscossa per cercare di far bene nella competizione a lui più cara, la Champions League, e per farlo Ancellotti torna in Italia e schiererà il meglio della sua rosa,.

La difesa madrilena non presenta particolari problemi con Courtois tirolarissimo in porta con davanti Militao e Nacho con Carvajal a destra e Miguel a sinistra. Il centrocampo sarà quello titolare con il croato Modric in cabina di regia affiancato da Casimiro e Isco. L’attacco invece, vista la discontinuità di Hazard e l’infortunio di Bale, vedrà l’infuocato Benzema, che ha realizzato una tripletta ieri nell’ultima partita di campionato, affiancato da Asensio e Vinicius Junior.

Pronostico di Inter Real Madrid:

Stando alle statistiche, all’Inter servirà un’impresa per fare risultato visto che ha perso 4 delle ultime 5 sfide giocate contro il Real. Però a incoraggiare i tifosi è la presenza del nuovo allenatore Ancellotti, con uno score non eccezionale contro L’Inter, le ultime 2 partite giocate contro i nerazzurri quando allenava il Chelsea è stato sconfitto.

Si prospetta una partita equilibrata, dal risultato incerto ma ricca di gol e spettacolo!

Il nostro pronostico per Inter Real Madrid è Over 2.5 quotato a 1.70 e GOL quotato a 1.60 su Eurobet.

Probabili Formazioni di Inter Real Madrid:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

