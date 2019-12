Probabili formazioni Arsenal-Chelsea e Diretta TV 29-12-2019

Probabili formazioni Arsenal-Chelsea di domenica 29 dicembre 2019 e diretta tv del match. La Premier League non si ferma e, dopo il Boxing Day, scende nuovamente in campo nel weekend per l’ultima partita dell’anno.

Archiviato il turno di Santo Stefano, il campionato inglese non si ferma e scende nuovamente in campo nel weekend per la 20° giornata di campionato. Ritmi, quelli d’oltremanica, ai limiti delle possibilità umane visto che si gioca dopo un solo giorno di riposo.

Sfida di lusso all’Emirates Stadium, dove l’Arsenal di Mikel Arteta ospita il Chelsea di Franck Lampard in uno dei Derby di Londra più sentiti. La sfida, come detto, si gioca in casa dei Gunners e sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky (canale Sky Sport Football) a partire dalle 15:00 di domani.

Probabili formazioni Arsenal-Chelsea: le scelte di Arteta e Lampard

Per quanto riguarda le formazioni, Arteta dovrebbe schierare il suo Arsenal con un articolato 4-2-3-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Leno in porta. Davanti a lui Maitland-Niles, Chambers, David Luiz e Saka. A centrocampo spazio a Guendouzi e Xhaka con Pépé, Ozil e Aubameyang sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Lacazette.

Il Chelsea dovrebbe invece presentarsi con un più classico 4-3-3. Kepa quindi in porta con, a fargli da scudo, James, Rudiger, Tomori e Azpilicueta. Centrocampo a tre con Kanté, Kovacic e Mount. In attacco il tridente formato da Willian, Abraham e Hudson-Odoi.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka; Guendouzi, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Tomori, Azpilicueta; Kanté, Kovacic, Mount; Willian, Abraham, Hudson-Odoi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA