Prezzi maglie Serie A: Cagliari la più costosa, Fiorentina fanalino di coda

Prezzi maglie Serie A: il portale 888 Sport ha effettuato uno studio che ha messo a confronto i prezzi delle maglie delle 20 squadre di Serie A. A comandare sorprendentemente la classifica è il Cagliari, seguito a ruota dalla Lazio alle cui spalle, sul gradino più basso del podio, si posiziona la Juventus. Ultima in graduatoria la Fiorentina.

Come spesso sottolineato in questi giorni, all’avvio del campionato di Serie A 2021-2022 manca poco meno di un mese con le squadre ormai tutte in ritiro a prepararsi per la nuova stagione che inizierà ufficialmente sabato 21 agosto. Una stagione che, come quelle ’19-’20 e ’20-’21, si svolgerà all’interno della pandemia di Covid-19 che, ormai da un anno e mezzo, tiene sotto scacco l’Italia e il Mondo intero.

Una pandemia che, purtroppo, ha recato parecchi danni a molte realtà lavorative tra le quali anche le società di calcio che, tra stadi chiusi e ricavi praticamente ridotti all’osso, sperano ora di riaprire gli impianti ai tifosi così da ottenere una boccata d’ossigeno per i propri bilanci.

Una boccata d’ossigeno che, in attesa che cominci la nuova stagione, potrebbe arrivare dal merchandising, vale a dire dalla vendita a tifosi ed appassionati del proprio abbigliamento ufficiale. In tal senso, prendendo in esame solo le maglie delle 20 squadre di Serie A, il portale 888 Sport ha condotto uno studio approfondito dal quale è emerso che la maglia più costosa del campionato italiano è, a sorpresa, quella del Cagliari che costa, pensate, ben 95 euro. Dietro ai sardi, a 94 euro, c’è quindi la Lazio, seguita a ruota da Juventus, Milan e Roma le cui divise da gioco costano 90 euro.

89,99 euro è invece il prezzo della divisa dell’Inter che precede, per 99 centesimi, quelle di Napoli e Bologna ferme a 89 euro. Solo 13° l’Atalanta che, nonostante la notorietà acquisita in questi ultimi anni, ha fissato il prezzo per la sua maglia da gioco ad “appena” 75 euro. In ultima posizione quindi, distaccata da tutte le altre, la Fiorentina di Rocco Commisso che, in attesa di presentare quelle per la stagione 2021-2022, vende le sue divise del campionato ’20-’21 a soli 39 euro.

Prezzi maglie Serie A: questa la classifica stilata dal portale 888 Sport.

Prezzi maglie Serie A: la classifica dalla più cara alla più economica

Questa la classifica stilata dal portale 888 Sport che fa riferimento ai prezzi delle maglie home base delle squadre che parteciperanno al campionato di Serie A 2021-2022.

CLUB STAGIONE PREZZO Cagliari 2020-2021 95€ Lazio 2021-2022 94€ Juventus 2021-2022 90€ Milan 2021-2022 90€ Roma 2021-2022 90€ Inter 2021-2022 89,99€ Napoli 2020-2021 89€ Bologna 2021-2022 89€ Sampdoria 2021-2022 88€ Genoa 2021-2022 85€ Udinese 2020-2021 84€ Hellas Verona 2021-2022 79€ Atalanta 2021-2022 75€ Torino 2021-2022 75€ Venezia 2020-2021 75€ Sassuolo 2020-2021 70€ Empoli 2020-2021 70€ Spezia 2020-2021 70€ Salernitana 2020-2021 60€ Fiorentina 2020-2021 39€

