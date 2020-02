Presentazione Red Bull RB16 Formula 1 2020

Il giorno dopo la Presentazione della Ferrari è stata svelata a Milton Keynes in Gran Bretagna la nuova Red Bull RB16 che correrà il mondiale di Formula 1 2020.



Al volante della nuova Red Bull RB16 sono stati confermati Max Verstappen e Alexander Albon.

Il pilota olandese è sceso subito in pista sul circuito di Silverstone per il filming day mentre Albon dovrà attendere i test di Barcellona per avere un primo contatto con la nuova monoposto.

Il team anglo austriaco ha svelato la nuova monoposto come di consueto nella sua sede di Milton Keynes attraverso i canali social. La Red Bull RB16 si presenta con i classici colori sulla livrea che è quasi identica a quella della scorsa stagione con qualche differenza solo dal punto di vista aerodinamico.

Il nuovo propulsore Honda invece dovrebbe apportare notevoli migliorie in quanto a potenza ed affidabilità.

Ecco il video del giro di prova di Max Verstappen con la nuova Red Bull RB16 sul circuito di Silverstone:

The RB16, here to charge 💪 @Max33Verstappen racks up the first laps of 2020 at Silverstone 👊 #ChargeOn pic.twitter.com/VeUElr1ofV