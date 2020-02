Presentazione Mercedes 2020: ecco la W11

La presentazione della Mercedes 2020 è stata fatta comne ultima delle grandi scuderie. Ovviamente, si parla di ordine cronologico, in quanto nonostante ci fosse una grande attesa per Red Bull e Ferrari, la Mercedes aveva intorno a sè un’attenzione maggiore.

Appassionati, rivali, addetti ai lavori e fan di altre scuderie che non l’hanno ancora vista in moto e già la temono, hanno infatti assistito alla presentazione della W11, la nuova creatura Mercedes. Ora sì che possiamo dire che la stagione 2020 di Formula 1 è davvero iniziata.

Presentazione Mercedes 2020

Il giorno di San Valentino è stato importante per gli appassionati di Formula 1 non tanto per il tempo passato con la persona che si ama quanto per un momento in particolare. Quello in cui la Mercedes ha finalmente svelato la sua “arma segreta”, un’arma chiamata W11.

Si tratta di una monoposto che riprende i dettagli aerodinamici generali e le scocche già viste per le altre scuderie. Come sempre ci sono dei caratteri generali da dover tenere standard ma la scuderia di Brackley trova il modo di differenziarsi abbassando la linea della livrea e creando una halo che sottile, che quasi non si vede.

Presentata la W11. Fonte: account Twitter ufficiale della Mercedes AMG F1.

A livello tecnico è impossibile sapere cosa si cela ma una cosa è certa: la W11 darà del filo da torcere. La Mercedes infatti non è ancora pronta a passare lo scettro ai concorrenti, sempre più agguerriti.

Non a caso, la Freccia d’Argento ci ha tenuto a presentare la W11 con un “L’amore è nell’aria”. Sono già arrivati dei commenti positivi arrivati da Bottas. Il pilota finlandese definisce la sua nuova monoposto come “scorrevole, che si lascia condurre, non ci sono stati problemi”. Un video che sembra rivolto più agli avversari che ai sostenitori.

