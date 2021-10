Nessun italiano in lizza per il trofeo. L’Inghilterra ha 3 rappresentanti, il Borussia Dortmund ne ha 2, ma il favorito resta Pedri.

Talento, classe, qualità e un futuro ancora tutto da scoprire: ecco gli aggettivi che spiegano perfettamente i 10 candidati al Premio Kopa istituito da France Football al miglior giovane calciatore della stagione.

Il trofeo è nato solo nel 2018 e vede nel proprio albo d’oro solo due giocatori, ovvero Kyllian Mbappè e lo juventino Matthijs De Ligt.

A contendersi il terzo titolo nell’albo d’oro del premio dedicato alla memoria di Raymond Kopa, attaccante francese vincitore del Pallone d’Oro nel 1958 quando vestiva la maglia del Real Madrid, ci sono 10 finalisti di tutto rispetto con caratteristiche differenti, ma accomunati dal grande talento.

France Football ha scelto, dunque, i candidati finali e tra questi, nonostante l’assenza di giocatori italiani o di rappresentati della nostra Serie A, spiccano nomi importanti.

Tutti gli indizi, però, sembrano portare alla possibile vittoria del centrocampista spagnolo, in forze al Barcellona, Pedri che dopo essere stato una delle poche note liete dei blaugrana, ha vissuto una grande estate da semifinalista dell’Europeo, diventando anche il miglior U21 di Euro 2020. Lo spagnolo ha tutte le carte in regola per vincere grazie ad un’innata capacità di servire i compagni e giocare nello stretto, nonostante possegga anche un’ottima esplosività.

Ad ostacolare lo spagnolo ci sarà un intero feudo inglese rappresentato da 3 giocatori: Jude Bellingham, finalista di Euro 2020 senza però giocare tanto e grande sorpresa del Borussia Dortmund, sembra uno di quei giocatori che può, effettivamente, meritarsi il titolo grazie a prestazioni importanti offerte anche in Champions League.

Mason Greenwood, del Manchester United, non lo scopriamo oggi e anche la sua stagione è meritevole di applausi, così come quella di Bukayo Saka che ha trascinato, nonostante la giovanissima età, un Arsenal sempre più in difficoltà e pazienza se ad Euro 2020 la foto di lui che sbaglia il rigore decisivo in finale contro l’Italia è diventata iconica, un errore non cambia nè la carriera, nè il talento di uno straordinario giovane interprete.

Il Borussia, oltre Bellingham, festeggia anche la candidatura dello statunitense Giovanni Reyna, mentre il Bayern Monaco risponde con il tedesco Jamal Musiala divenuto pedina importante di uno scacchiere già perfetto come quello bavarese.

C’è anche Jeremy Doku del Rennes, che abbiamo ammirato con la maglia del Belgio ad Euro 2020 diventandone una delle rivelazioni più grandi e spaventando, non poco, anche l’Italia vincitrice.

Completano le candidature, l’olandese dell’Ajax Ryan Gravenberch, centrocampista fisico ma dal grande estro, il portoghese dello Sporting Nuno Mendes, seguito anche dal PSG nella scorsa estate, e il tedesco del Leverkusen Florian Wirtz, che solo quest’anno si è presentato con 4 gol e 5 assist nelle prime 6 partite giocate.

I 10 candidati al Premio Kopa

Jude Bellingham (Inghilterra, Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (Belgio, Rennes)

Ryan Gravenberch (Olanda, Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (Inghilterra, Manchester United)

Nuno Mendes (Portogallo, Sporting CP/Paris Saint-Germain)

Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco)

Pedri (Spagna, Barcellona)

Giovanni Reyna (Stati Uniti, Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen)

