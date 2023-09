Premio Gentleman 2023: tutti i vincitori

Annunciate le premiazioni della 28° edizione del Premio Gentleman 2023, tra i premiati Lautaro, Leao e Fagioli.

Beppe Marotta – StadioSport.it

Come ogni anno sono stati annunciati i vincitori della 28° edizione del Premio Gentleman 2023 che è tornato a disputarsi di nuovo fisicamente dopo lo stallo dettato dalla pandemia. Il tutto è andato in scena alla Scuola Militare Teuliè di Milano dove sono stati assegati tutti i dovuti riconoscimenti a giocatori e dirigenti che nel corso della scorsa stagione si sono contraddistinti per lealtà, correttezza e fair play espresso in campo e fuori.

La novità introdotta nella premiazione di quest’anno è stata sicuramenti il Premio Gianluca Villi, in onore alla memoria dello storico calciatore di Sampdoria e Juventus scomparso recentemente. Proprio l’assegnazione di quest’ultimo è stata recapitata al giovane centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, il quale è stato un protagonista assoluto della serata, perché oltre ad essersi aggiudicato il premio per la nuova categoria introdotta è riuscito a portarsi a casa anche il riconoscimento come uomo Gentleman della Juventus.

Premiati anche Dimarco, Calabria e Pessina, i quali sono stati riconosciuti come migliori Gentleman delle proprie squadre. Mentre a Giuseppe Marotta e Andriy Shevchenko sono stati assegnati rispettivamente i premi Dirigente Gentleman CONI Lombardia Award e Gentleman Internazionale AIPS.

Ecco la lista completa dei premiati:

•Miglior gol Inter 2022/23: Lautaro Martinez

•Miglior gol Milan 2022/23: Rafael Leao

• Gentleman Inter 2022/23: Federico Dimarco

•Gentleman Milan 2022/23: Davide Calabria

•Gentleman Monza 2022/23: Matteo Pessina

• Gentleman Juventus 2022/23: Nicolò Fagioli

•1° Gentleman Speciale Gianluca Vialli: Nicolò Fagioli

•Dirigente Gentleman CONI Lombardia Award: Giuseppe Marotta

•Squadra rivelazione Gentleman CONI Lombardia Award: Monza

•Atleta Gentleman CONI Lombardia Award: Sonny Colbrelli

• Gentleman Internazionale AIPS: Andriy Shevchenko

•Gentleman Platino: Franco Baresi

•Gentleman rivelazione Milan 2022/23: Malick Thiaw

•Gentleman rivelazione Inter 2022/23: Kristjan Asllani

• Genteman Lega B 2022/23: Riccardo Pavoletti

•Gentleman Spettacolo TV: Massimo Boldi

•Gentleman Lega Pro 2022/23: Asia Confortini