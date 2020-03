Premier League, video gol highlights Manchester United-City 2-0: decidono Martial e McTominay

Risultato Manchester United – Manchester City 2-0, 29° giornata di Premier League: il Manchester United vince il Derby contro il City ad Old Trafford e sale a 45 punti al 5°posto. Gol di Martial nel primo tempo, sigillo finale di McTominay. Guardiola 2° a 57 punti ma che sprofonda a -25 dal Liverpool.

Il Manchester United vince anche il Derby di ritorno e conquista 3 punti fondamentali nella corsa Champions. 2-0 ai rivali cittadini del Manchester City che cadono sotto i gol di Martial nel primo tempo e di McTominay a fine partita. Gara ottimamente giocata dalla squadra di Solskjaer che ha imbrigliato un deludente Manchester City, mai davvero pericoloso. United ora a solo -3 dal quarto posto del Chelsea, City 2° ma che registra un -25 dalla capolista Liverpool.

La sintesi di Manchester United – Manchester City, 2-0 29° giornata di Premier League

La prima occasione del match è del Manchester City: al 10°° minuto errato disimpegno difensivo di Shaw che si fa rubare palla da Aguero, l’argentino serve Sterling che prova il destro a giro, de Glea blocca la sfera. Al 16° minuto risposta dei Red Devils: servizio di Bruno Fernandes per James, il talento United conclude in porta ma Ederson è attento. Al 26° minuto occasione per lo United. Martial vince un contrasto con Fernadinho, prova un destro a giro ma la palla è ben fermata da Ederson.

Alla mezzora di gioco il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa: calcio di punizione a favore del Manchester United, Bruno Fernandes finta il cross in mezzo, invece serve con un pallonetto Martial che calcia al volo e batte Ederson sul suo palo. 1-0 per il Manchester United che colpisce alla prima vera chance. La prima frazione di gioco si chiude col vantaggio dei Red Devils, attenti in difesa e cinici in avanti. La squadra di Guardiola poco efficace nonostante il solito controllo nel palleggio.

A inizio ripresa al 48° minuto gol annullato per offside millimetrico di Aguero che aveva superato Maguire e de Gea con un ottimo movimento, ma il VAR non convalida. Minuto 50 clamorosa sciocchezza di Ederson che perde palla sul retropassaggio a favorire Martial, solo un intervento miracoloso dello stesso Ederson nega il raddoppio ai Red Devils. Al 55° squillo dei Citizens con Foden che scarica una forte botta da fuori, il tiro è però centrale e de Gea para.

All’ora di gioco Guardiola prova a cambiare l’inerzia della partita: doppio cambio con dentro Mahrez e Gabriel Jesus e fuori Bernardo Silva e Sergio Aguero. Manchester City che prova ad alzare i giri a metà seconda frazione ma non riesce a creare veri pericoli alla retroguardia del Manchester United. Minuto 71 tentativo ambizioso di James: tiro potente ma impreciso. Al 75° bella palla di Mahrez per Sterling che non ci arriva, a rimorchio diagonale di Jesus ma de Gea blocca. Il City non ha la forza di ribaltarla, e al 96° arriva il raddoppio che chiude la partita: il neo entrato McTominay sfrutta nel migliore dei modi una papera di Ederson, che di fatto regala palla al centrocampista che da buona posizione batte per il 2-0 e chiude il Derby.

Video Gol Highlights di Manchester United – Manchester City 2-0, 29° giornata di Liga

Il tabellino di Manchester United – Manchester City 2-0, 29° giornata di Premier League

MANCHESTER UNITED – MANCHESTER CITY 2-0

Manchester United (3-4-2-1): de Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Williams (78′ st Bailly), Bruno Fernandes (88′ st Ighalo), James, Martial (78’st McTominay)

A disp: Bailly, Mata, Romero, Ighalo, Greenwood, Tuanzebe, McTominay. All.: Ole Gunnar Solskjaer

Manchester City (4-3-3): Ederson, Zinchenko (77′ st Mendy), Fernandinho, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva (59’st Mahrez), Sterling, Aguero (59′ st Gabriel Jesus), Foden

A disp: Claudio Bravo, Walker, Gabriel Jesus, David Silva, Mendy, Mahrez, Garcia. All.: Josep Guardiola

Arbitro: Mike Dean (Inghilterra)

Marcatori: 30° pt Martial (Manchester United), 96° st McTominay (Manchester United).

Ammoniti: Fernandinho (Manchester City), Rodri (Manchester City), Fred (Manchester United), Cancelo (Manchester City), Maguire (Manchester United), Gabriel Jesus (Manchester City)

Espulsi: nessuno

