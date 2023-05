Premier League: risultati, marcatori e classifica della 35ª giornata 6-7-8/5/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentacinquesima giornata di campionato.

Le big della Premier aprono la trentacinquesima giornata. Rivede la luce in fondo al tunnel il Chelsea che vince in casa del Bournemouth per 3-1. Ritorna a sorridere la squadra di Frank Lampard che comunque rimane immobilizzata a metà classifica. Vittoria anche per l’altra squadra di Londra, il Tottenham, che di misura supera il Crystal Palace con il solito Kane.

Una doppietta di un super Gundogan regala tre punti preziosissimi al Manchester City contro il Leeds, col tedesco che sfiora anche la tripletta con un rigore sbagliato. Gli ospiti dimezzano lo svantaggio con Rodrigo ma i tre punti vanno agli uomini di Pep Guardiola che rimangono al primo posto. Seconda sconfitta consecutiva per l’Aston Villa contro il Wolverhampton e rimangono ad un punto dalla zona Europa.

Nel posticipo il Liverpool gioca in casa contro il Brentford. Serve solo Salah per far guadagnare i tre punti ai Reds che escono dalla crisi e rientrano in piena lotta per la Champions che dista solo pochi punti. L’Arsenal ritorna alla vittoria e lo fa in casa della sorpresa del campionato: il Newcastle. Prima Odeegard e poi un’autorete di Schar regalano i tre punti ai Gunners mentre i Magpies rimangono sempre al terzo posto.

Cade il Manchester United a Londra contro il West Ham. La rete di Benrahma condanna alla sconfitta i Red Devils. Ben otto reti nella sfida tra il Fulham e il Leicester con i londinesi che strapazzano per 5-3 gli ospiti. Si riprende il Fulham dopo tre sconfitte consecutive mentre è notte fonda per i Foxies che sono vicini alla retrocessione.

A rendere la situazione difficile al Leicester è anche la clamorosa vittoria dell’Everton che cala la cinquina in casa del Brighton. La squadra di Roberto De Zerbi subisce una sconfitta interna molto pesante dopo due vittorie consecutive. Tre punti fondamentali per i Toffees che fanno un balzo dal diciannovesimo al sedicesimo posto.

Tanti gol anche nella sfida salvezza tra Nottingham e Southampton. A vincere sono i padroni di casa dopo uno strepitoso 4-3. I Saints, dopo il grande svantaggio, non mollano ma alla fine non hanno potuto niente davanti allo strapotere del Nottingham che vince ed è momentaneamente a +3 dalla zona retrocessione mentre il Southampton rimane sempre ultimo.

Premier League, risultati della trentacinquesima giornata

Sabato 6 maggio

Bournemouth-Chelsea 1-3 9′ Gallagher (C), 21′ Vina (B), 82′ Badiashile (C), 86′ Joao Felix (C)

Manchester City-Leeds 2-1 19′,27′ Gundogan (M), 85′ Machado (L)

Tottenham-Crystal Palace 1-0 45’+1 Kane

Wolverhampton-Aston Villa 1-0 9′ Gomes

Liverpool-Brentford 1-0 13′ Salah

Domenica 7 maggio

Newcastle-Arsenal 14′ Odeegard, 72′ aut. Schar

West Ham-Manchester United 1-0 27′ Benrahma

Lunedì 8 maggio

Fulham-Leicester 5-3 10′, 70′, (F), 18′ Carlos Vinicius (F), 44′, 51′ Cairney (F), 59′ Barnes (L), 81′ Maddison (L)

Brighton-Everton 1-5 1′, 29′ Doucoure (E), 35′ aut.Steele (E), 76′, 90+6′ McNeil (E), 79′ Mac Allister (B)

Nottingham-Southampton 4-3 18′, 21′ Awoniyi (N), 25′ Alcaraz (S), 44′ Gibbs-White (N), 51′ Lyanco (S), 73′ Danilo (N), 90+6′ Ward-Prowse (S)

Premier League, classifica finale

1. Manchester City 82

2. Arsenal 81

3. Newcastle 65

4. Manchester United 63

5. Liverpool 62

6. Tottenham 57

7. Brighton 55

8. Aston Villa 54

9. Brentford 50

10. Fulham 48

11. Chelsea 42

12. Crystal Palace 40

13. Wolves 40

14. Bournemouth 39

15. West Ham 35

16. Nottingham 33

17. Everton 32

18. Leicester 30

19. Leeds 30

20. Southampton 24