Premier League risultati, marcatori e classifica della 22ª giornata 3-4-5/2/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della ventiduesima giornata di campionato.

L’anticipo della ventiduesima giornata di Premier League si è aperto con il derby di Londra tra Chelsea e Fulham. Si è concluso con uno spento 0-0 che testimonia sempre di più il periodo di crisi dei Blues che sono a metà classifica in campionato. Neanche il Liverpool se la passa bene ed è arrivata la sconfitta per 3-0 in casa del Wolverhampton. Reds sono fermi al decimo posto.

Continua a vincere il Manchester United che rifila due reti al Crystal Palace. Arriva anche la seconda sconfitta stagionale per l’Arsenal contro l’Everton. Nonostante questo KO, i Gunners rimangono comunque in vetta alla classifica a 50 punti. L’attenzione è tutta per il big match tra il Tottenham ed il Manchester City.

Finisce 1-0 per gli Spurs grazie ad una rete di Kane con i padroni di casa che rimangono in dieci per l’espulsione di Romero. Passo falso per il City che non allunga sull’Arsenal.

Premier League, risultati della ventiduesima giornata

Venerdì 3 febbraio

Chelsea-Fulham 0-0

Sabato 4 febbraio

Everton-Arsenal 1-0 60′ Tarkowski

Newcastle-West Ham 1-1 3′ Wilson (N), 32′ Paqueta (W)

Wolverhampton-Liverpool 3-0 5′ aut. Matip, 12′ Dawson, 71′ Neves

Manchester United-Crystal Palace 2-1 6′ rig. Fernandes (M), 62′ Rashford (M), 76′ Schlupp (C)

Brighton-Bournemouth 1-0 87′ Mitoma

Brentford-Southampton 3-0 41′ Mee, 44′ Mbeumo, 80′ Jensen

Aston Villa-Leicester 2-4 9′ Watkins (A), 12′ Maddison (L), 32′ aut. Souttar (A), 41′ Iheanacho (L), 45+2′ Tete (L), 79′ Praet (L)

Domenica 5 febbraio

Nottingham-Leeds 1-0 14′ Johnson

Tottenham-Manchester City 1-0 15′ Kane

Premier League, la classifica finale

1. Arsenal 50

2. Manchester City 45

3. Manchester United 42

4. Newcastle 39

5. Tottenham 39

6. Brighton 34

7. Brentford 33

8. Fulham 32

9. Chelsea 30

10. Liverpool 29

11. Aston Villa 28

12. Crystal Palace 24

13. Nottingham 24

14. Leicester 21

15. Wolves 20

16. West Ham 19

17. Leeds 18

18. Everton 18

19. Bournemouth 17

20. Southampton 15