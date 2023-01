Premier League risultati, marcatori e classifica della 18ª giornata 30-31/12/2022-1/01/2023

Premier League diciottesima giornata. Il Liverpool vince contro il Leicester. Pari per Manchester City e per il Chelsea.

La diciottesima giornata di Premier League si è aperta è iniziata nel 2022 e si è conclusa nell’anno nuovo. Nell’anticipo del 30 dicembre, il Liverpool vince per 2-1 contro il Leicester. I Foxies erano passati in vantaggio ma i Reds sono riusciti a vincere in maniera singolare: due autoreti commesse da Wout Faes in ben sette minuti. Un vero e proprio disastro del belga.

Vittoria di misura per il Manchester United contro il Wolverhampton che permette ai Red Devils di guadagnare terreno. Si interrompe, invece, la striscia di successi per il Newcastle che non va oltre lo 0-0 contro il Leeds. Non ne approfitta neanche il Manchester City che non viene bloccato sull’1-1 dall’Everton. Il City rimane secondo a solo due punti dai Magpies.

Vittoria straripante dell’Arsenal che vince per 4-2 contro il Brighton ed è sempre più capolista assoluto della Premier League. Tonfo, invece, per il Tottenham che perde in casa clamorosamente per 2-0 contro l‘Aston Villa. Crisi totale anche per il Chelsea che pareggia solamente 1-1 contro il Nottingham. I Blues, in trasferta, continuano a fare molta fatica.

Premier League, i risultati

Venerdì 30 dicembre

WEST HAM-BRENTFORD 0-2 18′ Toney, 43′ Dasilva

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1 4′ Dewsbury-Hall (LE), 38′ aut. e 45′ aut. Faes (LI)

Sabato 31 dicembre

WOLVES-MANCHESTER UNITED 0-1 76′ Rashford

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE 0-2 19′ Ayew, 36′ Eze

FULHAM-SOUTHAMPTON 2-1 34′ aut. Ward-Prowse (F), 56′ Ward-Prowse (S), 88′ Palhinha (F)

Domenica 1 gennaio

MANCHESTER CITY-EVERTON 1-1 24′ Haaland (M), 64′ Gray (E)

NEWCASTLE-LEEDS 0-0

BRIGHTON-ARSENAL 2-4 2′ Saka (A), 39′ Odegaard (A), 47′ Nketiah (A), 65′ Mitoma (B), 71′ Martinelli (A), 77′ Ferguson (B)

TOTTENHAM-ASTON VILLA 0-2 50′ Buendia, 73′ Douglas Luiz

NOTTINGHAM-CHELSEA 1-1 16′ Sterling (C), 63′ Aurier (N)

Premier League, la classifica finale

1. Arsenal 43

2. Manchester City 36

3. Newcastle 34

4. Manchester United 32

5. Tottenham 30

6. Liverpool 28

7. Fulham 23

8. Chelsea 25

9. Brighton 24

10. Brentford 23

11. Crystal Palace 22

12. Aston Villa 21

13. Leicester 17

14. Leeds 16

15. Bournemouth 16

16. Everton

17. West Ham 14

18. Nottingham 14

19. Wolves 13

20. Southampton 12