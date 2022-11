Premier League risultati, marcatori e classifica della 15ª giornata 5-6/11/22

Premier League risultati, marcatori e classifica della quindicesima giornata. Vittoria al fotofinish per il Manchester City. Il derby di Londra va all’Arsenal.

Giornata ricca di sfide interessanti in Premier League. Nell’anticipo del sabato il Manchester City continua la sua rincorsa verso il primo posto. Vince non con qualche problema contro il neopromosso Fulham per 2-1 grazie alla rete allo scadere del solito Haaland. Crolla lo United in casa dell’Aston Villa.

L’attesa però è tutta per il derby tra Chelsea ed Arsenal. A vincere la stracittadina londinese sono i Gunners che si prendono il primo posto. Big match anche alle 17:30 tra Tottenham e Liverpool che termina 2-1 per i Reds che ritornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Premier League, risultati della quindicesima giornata

Sabato 5 novembre

Leeds-Bournemouth 4-3 3′ rig. Rodrigo (L), 7′ Tavernier (B), 19′ Billing (B), 48′ Solanke (B), 60′ Greenwood (L), 68′ Cooper (L), 84′ Summerville (L)

Manchester City-Fulham 2-1 16′ Alvarez (M), 28′ rig. Pereira (F), 90+5′ Haaland (M)

Nottingham Forest-Brentford 2-2 20′, 90+6′ Gibbs-White (N), 45+3′ rig. Mbeumo (B), 75′ Wissa (B)

Wolverhampton-Brighton 2-3 10′ Lallana (B), 12′ Guedes (W), 35′ rig. Neves (W), 44′ Mitoma (B), 83′ Gross (B)

Everton-Leicester 0-2 45′ Tielemans, 86′ Barnes

Domenica 6 novembre

Chelsea-Arsenal 0-1 63′ Gabriel

Aston Villa-Manchester United 3-1 7′ Bailey (A); 11′ Digne (A); aut. Ramsey (M) 49′ Ramsey (A)

Southampton-Newcastle 1-4 35′ Almiron (N); 58′ Wood (N); 62′ Willock (N); 89′ Perraud (S); 90+1′ Guimaraes (N)

West Ham-Crystal Palace 1-2 20′ Benrahma (W); 41′ Zaha (C); 90+4′ Olise (C)

Tottenham-Liverpool 1-2 11′, 40′ Salah (L); 70′ Kane (T)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 34

2. Manchester City 32

3. Newcastle 27

4. Tottenham 26

5. Manchester United 23

6. Brighton 21

7. Chelsea 21

8. Liverpool 19

9. Fulham 19

10. Crystal Palace 19

11. Brentford 16

12. Leeds 15

13. Aston Villa 15

14. Leicester 14

15. West Ham 14

16. Everton 14

17. Bournemouth 13

18. Southampton 12

19. Wolves 10

20. Nottingham 10