Premier League risultati, marcatori e classifica dell’11ªgiornata 14-15-16/10/2022

Premier League, i risultati dell’undicesima giornata.

L’undicesima giornata della Premier League è iniziata venerdì col successo del Brighton contro il Brentford. Vince il Chelsea per 2-0 in casa dell’Aston Villa e quarta vittoria consecutiva per i Blues. Iniziata in ritardo per problemi tecnici legati al VAR, la sfida tra Leeds ed Arsenal è terminata 1-0 per i Gunners che si riprendono sempre di più la vetta.

Il match più atteso è quello delle 17:30 per il vertice del campionato tra Liverpool e Manchester City. A vincere sono i Reds che sembrano essersi ripresi dalla crisi e ritornano alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Arsenal.

Venerdì 14 ottobre

Brentford-Brighton 2-0 27′,64′ Toney

Sabato 15 ottobre

Leicester-Crystal Palace 0-0

Fulham-Bournemouth 2-2 2′ Solanke (B); 22′ Diop (F); 29′ Lerma (B); 52′ Mitrovic (F)

Wolverhampton-Nottingham 1-0 56′ Neves

Tottenham-Everton 2-0 59′ Kane; 86′ Hojbjerg

Domenica 16 ottobre

Aston Villa-Chelsea 0-2 6′, 65′ Mount

Leeds-Arsenal 0-1 35′ Saka

Manchester United-Newcastle 0-0

Southampton-West Ham 1-1 20′ Perraud (S); 64′ Rice (W)

Liverpool-Manchester City 1-0 76′ Salah

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 27

2. Manchester City 23

3. Tottenham 23

4. Chelsea 19

5. Manchester United 16

6. Newcastle 15

7. Brighton 14

8. Liverpool 13

9. Brentford 13

10. Bournemouth 13

11. Fulham 12

12. West Ham 11

13. Crystal Palace 10

14. Everton 10

15. Leeds 9

16. Aston Villa 9

17. Wolves 9

18. Southampton 8

19. Leicester 5

20. Nottingham 5