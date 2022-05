Premier League: risultati, marcatori e classifica 37ª giornata 15-16-17/5/2022

Premier League: risultati, marcatori e classifica 37ª giornata: il Manchester City pareggia col West Ham e tiene aperte le speranze del Liverpool in chiave titolo. Perde l’Arsenal, scalzato dal Tottenham di Conte al quarto posto.

Il penultimo turno della Premier League inglese regala parecchie emozioni e rischia di diventare un crocevia importante per gli esiti del campionato. Il weekend appena trascorso, che ha visto la propria appendice nel monday night tra il Southampton e il Liverpool, mantiene aperta la lotta per il titolo, e ribalta gli equilibri in zona Champions.

La squadra di Klopp vince, in rimonta, e riavvicina il City a un solo punto di distanza. Il Tottenham batte, invece, il Burnley con un rigore di Kane. La formazione di Conte approfitta della caduta dell’Arsenal, battuto 2-0 dal Newcastle, e si appropria del quarto posto, l’ultimo utile per l’accesso alla Champions League.

Premier League i risultati della trentasettesima giornata

Tottenham-Burnley 1-0: 45+8′ Kane (rigore, T)

Wolverhampton-Norwich 1-1: 37′ Pukki (N), 55′ Ait-Nouri (W)

West Ham-Manchester City 2-2: 24′, 45′ Bowen (W), 49′ Grealish (M), 69′ Coufal (autogol W)

Watford-Leicester 1-5: 6′ Pedro (W), 18′ Maddison (L), 22′, 70′ Vardy (L), 46′, 86′ Barnes (L)

Leeds-Brighton 1-1: 21′ Welbeck (B), 90+2′ Struijk (L)

Aston Villa-Crystal Palace 1-1: 69′ Watkins (A), 81′ Schlupp (C)

Everton-Brentford 2-3: 10′ Calvert-Lewin (E), 37′ Coleman (autogol, E), 45+2′ Richarlison (E), 62′ Wissa (B), 64′ Henry (B)

Newcastle-Arsenal 2-0: 55′ White (autogol, A), 85′ Guimaraes (N)

Southampton-Liverpool 1-2: 13′ Redmond (S), 27′ Minamino (L), 67′ Matip (L)

Premier League, la classifica dopo 37 giornate

Manchester City 90

Liverpool 89

Chelsea 70

Tottenham 68

Arsenal 66

Manchester United 58

West Ham 56

Wolverhampton 51

Leicester 48

Brighton 48

Brentford 46

Newcastle 46

Crystal Palace 45

Aston Villa 44

Southampton 40

Everton 36

Leeds 35

Burnley 34

Watford 23

Norwich 22