Premier League: risultati, marcatori e classifica 33° giornata 16-17/4/2022

Premier League: risultati, marcatori e classifica 33° giornata: vince il Manchester United, grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo, e approfitta dei passi falsi delle dirette concorrenti, Arsenal e Tottenham, per riavvicinarsi alla zona Champions League.

Si è giocata, in questo weekend di Pasqua, la trentatreesima giornata di Premier League. Un turno di campionato in formato ridotto, con sole sei partite andate in scena.

Protagonista, in particolar modo, la lotta per la zona Champions League: vince il Manchester United, pur faticando come ormai da consuetudine, trascinato da una tripletta di Cristiano Ronaldo contro il Norwich.

Sono tre punti fondamentali per la squadra di Rangnick, che si riavvicina alla zona Champions League, approfittando dei passi falsi commessi dalle due dirette concorrenti: Arsenal e Tottenham.

I “Gunners” perdono di misura contro il Southampton, gol di Bednarek. La squadra di Conte cade contro il Brighton, gol di Trossard. Al quarto posto, quota 57 punti, ci sono proprio gli “Spurs”. Ma l’Arsenal, che ha una partita in meno, segue a tre lunghezze. Così come lo United, che completa il trittico di squadre le quali, probabilmente, si giocheranno il quarto posto fino alla fine.

Fuori dalla zona Europa il Leicester, prossimo avversario della Roma in Conference, che cade in casa del Newcastle.

Premier League, risultati e marcatori della 33° giornata

Tottenham-Brighton 0-1: 90′ Trossard (B)

Manchester United-Norwich 2-3: 7′, 32′, 76′ Cristiano Ronaldo (M); 45+1′ Dowell (N), 52′ Pukki (N)

Watford-Brentford 1-2: 15′ Norgaard (B), 55′ Dennis (W), 90+5′ Jansson (B)

Southampton-Arsenal 1-0: 44′ Bednarek (S)

Newcastle-Leicester 2-1: 30′, 90+5′ Bruno Guimaraes (N), 19′ Lookman (L)

West Ham-Burnley 1-1: 33′ Weghorst (B), 74′ Soucek (W)

Premier League: la classifica dopo 33 giornate

Manchester City 74

Liverpool 73

Chelsea 62

Tottenham 57

Manchester United 54

Arsenal 54

West Ham 52

Wolverhampton 49

Leicester 40

Brighton 40

Brentford 39

Southampton 39

Crystal Palace 37

Newcastle 37

Aston Villa 36

Leeds 33

Everton 28

Burnley 25

Watford 22

Norwich 21